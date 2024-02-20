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«Спартак» забросил в ворота «Торпедо» четыре шайбы, уложившись в три с небольшим минуты

«Спартак» забросил в ворота «Торпедо» четыре шайбы, уложившись в три с небольшим минуты
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В Москве на стадионе «Мегаспорт» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и «Торпедо». После второго периода впереди красно-белые со счётом 6:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 февраля 2024, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
3-й период
6 : 3
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Гончарук (Бреус, Alexei Kruchinin) – 04:02 (5x5)     0:2 Летунов (Коваленко, Конюшков) – 06:32 (5x3)     0:3 Alexei Kruchinin (Коваленко, Гончарук) – 13:37 (5x4)     1:3 Галимов (Иванов) – 18:22 (5x5)     2:3 Голдобин (Локтионов) – 28:17 (5x4)     3:3 Филин (Мансуров) – 29:21 (5x5)     4:3 Сусуев (Мансуров) – 29:36 (5x5)     5:3 Локтионов (Голдобин) – 31:21 (5x4)     6:3 Порядин (Голдобин, Принс) – 39:49 (5x4)    

Во втором периоде «Спартак» забросил пять безответных шайб в ворота гостей, уложившись за три минуты и четыре секунды. Голы забили Николай Голдобин, Егор Филин, Никита Сусуев, Андрей Локтионов и Павел Порядин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Отметим, что к середине матча обе команды уже сменили стартовых голкиперов встречи. В воротах «Спартака» матч начинал Андрей Кареев, который был заменён в середине первого периода после трёх пропущенных шайб. За «Торпедо» матч начинал Иван Кульбаков, который был заменён после четырёх пропущенных шайб в середине второго периода.

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