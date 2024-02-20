«Спартак» забросил в ворота «Торпедо» четыре шайбы, уложившись в три с небольшим минуты

В Москве на стадионе «Мегаспорт» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и «Торпедо». После второго периода впереди красно-белые со счётом 6:3.

Во втором периоде «Спартак» забросил пять безответных шайб в ворота гостей, уложившись за три минуты и четыре секунды. Голы забили Николай Голдобин, Егор Филин, Никита Сусуев, Андрей Локтионов и Павел Порядин.

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Отметим, что к середине матча обе команды уже сменили стартовых голкиперов встречи. В воротах «Спартака» матч начинал Андрей Кареев, который был заменён в середине первого периода после трёх пропущенных шайб. За «Торпедо» матч начинал Иван Кульбаков, который был заменён после четырёх пропущенных шайб в середине второго периода.