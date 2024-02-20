Ротенберг: ждали тяжёлой игры. Все, кто приезжают на «СКА Арену», играют матч жизни

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от «Северстали» (0:3), которое стало для петербургского клуба первым на новой «СКА Арене».

«Ожидали тяжёлой игры. «Северсталь» — очень быстрая команда. Особенно после «Торпедо» — тяжелейшая игра была для нас, много эмоций отдали. Все матчи у нас с самыми сильными соперниками. Понимали, что будут высокие скорости, хорошо подготовились, но сегодня эмоций не хватило у ребят, чтобы этот матч вытащить. Но это хоккей. Мало бросков в начале игры? Обе команды любят играть с шайбой, где-то эмоционально свежее выглядел соперник, поэтому и не хватало этих эмоций, чтобы доводить шайбу до ворот, как мы умеем это делать. Надо отдать должное сопернику — они не дали нам сыграть так, как мы умеем.

Все, кто приезжают на «СКА-Арену», получают новый опыт. Это совершенно по-другому — играть на таком стадионе. Вот ребята из Череповца никогда не играли при 20 тысячах болельщиках. Эмоциональный подъём для соперников. Все, кто сюда приезжают, играют матч жизни», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.