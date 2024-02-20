Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ротенберг: ждали тяжёлой игры. Все, кто приезжают на «СКА Арену», играют матч жизни

Ротенберг: ждали тяжёлой игры. Все, кто приезжают на «СКА Арену», играют матч жизни
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от «Северстали» (0:3), которое стало для петербургского клуба первым на новой «СКА Арене».

«Ожидали тяжёлой игры. «Северсталь» — очень быстрая команда. Особенно после «Торпедо» — тяжелейшая игра была для нас, много эмоций отдали. Все матчи у нас с самыми сильными соперниками. Понимали, что будут высокие скорости, хорошо подготовились, но сегодня эмоций не хватило у ребят, чтобы этот матч вытащить. Но это хоккей. Мало бросков в начале игры? Обе команды любят играть с шайбой, где-то эмоционально свежее выглядел соперник, поэтому и не хватало этих эмоций, чтобы доводить шайбу до ворот, как мы умеем это делать. Надо отдать должное сопернику — они не дали нам сыграть так, как мы умеем.

Все, кто приезжают на «СКА-Арену», получают новый опыт. Это совершенно по-другому — играть на таком стадионе. Вот ребята из Череповца никогда не играли при 20 тысячах болельщиках. Эмоциональный подъём для соперников. Все, кто сюда приезжают, играют матч жизни», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 февраля 2024, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 3
Северсталь
Череповец
0:1 Коростелёв (Грудинин, Лишка) – 37:20 (5x5)     0:2 Коростелёв (Лишка) – 50:04 (5x5)     0:3 Лишка – 57:16 (en)    
Материалы по теме
Видео
«Северсталь» нанесла СКА первое поражение на «СКА Арене», забросив три безответные шайбы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android