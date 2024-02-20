Ротенберг: Никишину противопоказано отдыхать? Это вопрос здоровья, не надо шутить

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал возвращение в состав защитника Александра Никишина в матче с «Северсталью» (0:3) после того, как игрок обороны пропустил прошлый матч.

«Никишину противопоказано отдыхать? Это ведь был вопрос не отдыха, а здоровья. И здесь не надо шутить, со здоровьем не шутим. Он сыграл, как мог. Понятно, что ему было тяжело. Никаких вопросов к нему, там другие ребята в свои ворота забивали. Никишин – наш капитан, мы в нём уверены на 100%. Не будем раскрывать, что с Александром, но хоккей отнимает много здоровья», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В 65 матчах нынешнего сезона Никишин набрал 54 (16+38) очка с показателем полезности «+30».