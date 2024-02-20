Роман Ротенберг сравнил «Северсталь» с Коннором Макгрегором

Главный тренер СКА Роман Ротенберг сравнил «Северсталь» с популярным бойцом смешанных единоборств Коннором Макгрегором.

«Северсталь» играет, как «Торпедо». Одинаковые команды, быстрые. И у нас два матча подряд с ними. Это, знаете, как Хабиб рассказывал, когда он готовился к бою с Макгрегором, и у него постоянно был новый Макгрегор. Вот сегодня против нас вышел новый Макгрегор, свежий. Нам было сложнее. Мы в такой ситуации должны правильно выполнять план.

Почему не хватило драйва? Посмотрите наш график за последний месяц — мы играли с лучшими командами лиги. Слава богу, почти все матчи мы выиграли. Но ребята не роботы, это надо понимать», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.