Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Роман Ротенберг сравнил «Северсталь» с Коннором Макгрегором

Роман Ротенберг сравнил «Северсталь» с Коннором Макгрегором
Комментарии

Главный тренер СКА Роман Ротенберг сравнил «Северсталь» с популярным бойцом смешанных единоборств Коннором Макгрегором.

«Северсталь» играет, как «Торпедо». Одинаковые команды, быстрые. И у нас два матча подряд с ними. Это, знаете, как Хабиб рассказывал, когда он готовился к бою с Макгрегором, и у него постоянно был новый Макгрегор. Вот сегодня против нас вышел новый Макгрегор, свежий. Нам было сложнее. Мы в такой ситуации должны правильно выполнять план.

Почему не хватило драйва? Посмотрите наш график за последний месяц — мы играли с лучшими командами лиги. Слава богу, почти все матчи мы выиграли. Но ребята не роботы, это надо понимать», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
Видео
«Северсталь» нанесла СКА первое поражение на «СКА Арене», забросив три безответные шайбы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android