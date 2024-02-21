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Бывшие финны «Салавата» стали победителями Лиги чемпионов в составе клуба «Женева-Серветт»

Бывшие финны «Салавата» стали победителями Лиги чемпионов в составе клуба «Женева-Серветт»
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Швейцарский клуб «Женева-Серветт» стал победителем хоккейной Лиги чемпионов. В финале турнира швейцарцы обыграли шведский «Шеллефтео» со счётом 3:2.

В составе команды «Женева-Серветт» выступают несколько бывших легионеров КХЛ. Так, третье звено команды представляют бывшие финские форварды «Салавата Юлаева» Сакари Маннинен и Теэму Хартикайнен. В защите выступает бывший игрок обороны «Торпедо» Теодор Леннстрём, а голкипером является бывший вратарь «Адмирала» и магнитогорского «Металлурга» Юхо Олкинуора.

«Женева-Серветт» одержала свою первую победу в Лиге чемпионов. Клуб является победителем чемпионата Швейцарии 2023 года.

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