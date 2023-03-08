Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Как в сезоне-2022/2023 играют в Европе бывшие легионеры КХЛ, Хартикайнен, Гранлунд, Петерссон, Ларсен, Аалтонен, Грубец

Уехали из КХЛ и чего добились? Как дела у игроков, которые предпочли России Европу
Сергей Емельянов
Как в сезоне играют в Европе бывшие легионеры
Аудио-версия:
Комментарии
Теэму Хартикайнен обрёл игровое счастье в Швейцарии с Линусом Умарком, а звёздные финские ветераны разрывают домашний чемпионат.

В сезоне КХЛ-2022/2023 приняли участие заметно меньше легионеров, чем прежде. Из-за нехоккейных событий огромное количество иностранных хоккеистов выбрали для продолжения своих карьер выступление в европейских чемпионатах. Изучаем, как складывается сезон для игроков, хорошо знакомых российским любителям хоккея.

Швеция

В шведском чемпионате приближается к своему окончанию регулярный чемпионат. Каждая команда провела в регулярке по 51 матчу, и к этому времени на первом месте в турнирной таблице располагается «Векшё Лейкерс», на три очка опережая «Шеллефтео».

В составе «Векшё» зажигает в своё время выступавший за ХК «Сочи» Роберт Росен – с 19 голами в 49 матчах он входит в десятку лучших снайперов SHL. Если же говорить об игроках клуба, уехавших из КХЛ именно в прошлое межсезонье, то неплохо проявляют себя защитник Лукас Бенгтссон (30 очков в 48 матчах) и нападающий Дэн Секстон (24 балла в 44 встречах).

Главными ударными силами в «Шеллефтео» являются уже давно покинувший КХЛ бывший форвард «Ак Барс» Оскар Мёллер и экс-защитник «Йокерита» Йонатан Пудас, ещё в прошлом сезоне игравший в российской лиге. В активе обоих хоккеистов по 43 очка, а забросивший 23 шайбы Мёллер занимает второе место в списке лучших снайперов всего чемпионата. В том же клубе играет и ещё один экс-форвард «Ак Барса» Пер Линдхольм, на счету которого 30 результативных действий.

Пер Линдхольм

Пер Линдхольм

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Больше всех закупился ХВ71, который вернулся в высший дивизион после годичного отсутствия. Эрик Мартинссон, Андре Петерссон, Маттиас Теденбю уже раньше выступали за этот клуб, а вратарь Йони Ортио, защитник Оливер Каски, а также форварды Радан Ленц, Йоонас Няттинен и Энди Мили проводят дебютный сезон в Йёнчёпинге. Лучше всех выступает покинувший московское «Динамо» Петерссон — 42 (20+22) очка в 46 матчах позволяют ему занимать седьмое место в топе бомбардиров и шестое место в списке снайперов. Но вся команда, несмотря на столь массовую закупку игроков из КХЛ, играет слабо и располагается только на 12-м месте в таблице.

Андре Петерссон

Андре Петерссон

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Среди голкиперов выделяется Ларс Юханссон, оставивший яркий след в России своей игрой за СКА и ЦСКА. Сейчас он выступает за «Фрёлунду» и занимает шестое место в списке лучших вратарей чемпионата Швеции по проценту отражённых бросков (90,93). В топ-10 находится и 34-летний Юнас Энрот (90,54), проведший два сезона в воротах минского «Динамо».

Где будут играть бывшие легионеры КХЛ. Полный расклад по всем лигам Где будут играть бывшие легионеры КХЛ. Полный расклад по всем лигам

Финляндия

Когда смотришь на список лучших бомбардиров чемпионата Финляндии, то складывает ощущение, что Йори Лехтеря и Петри Контиола будут выступать вечно. 35-летний Лехтеря, ещё 10 лет назад ставивший рекорды в «Сибири», а в межсезонье покинувший «Спартак», сейчас идёт по графику очко за матч в «Таппаре», занимая второе место в гонке бомбардиров (54 очка в 55 матчах). В схожем темпе идёт и 38-летний Контиола (50 очков в 55 матчах), разрывающий родной чемпионат в составе «Ильвеса».

Йори Лехтеря

Йори Лехтеря

Фото: Par Backstram/EPA/ТАСС

Летом прошлого года Финляндию в качестве продолжения карьеры выбрали ряд игроков «Йокерита», который на тот момент находился в подвешенном состоянии. Среди бывших «шутов» наиболее высокий уровень игры демонстрирует Вели-Матти Савинайнен – 43 очка в 52 матчах за «Таппару». В том же клубе отлично смотрится бывший «витязь» Нико Оямяки – 40 очков в 52 матчах. Неудивительно, что с таким набором сама «Таппара» занимает второе место в финском чемпионате, уступая в таблице только «Ильвесу».

Швейцария

Швейцария — страна с максимально комфортными условиями для жизни и игры, поэтому местный чемпионат стал популярным направлением для топовых хоккеистов из Финляндии, Чехии, Словакии, Швеции и других. Одни из лучших иностранцев в истории КХЛ – чешский форвард Роман Червенка («Рапперсвиль») и шведский маэстро Линус Умарк («Женева-Серветт») – проторили тропинку в этот чемпионат задолго до наступления известных мировых событий.

Именно эти два хоккеиста и являются лучшими игроками NLA – лидирующий в зачёте бомбардиров 37-летний Червенка откровенно куражится, успев выбить за 43 матча невероятные 59 очков. 36-летний Умарк сыграл на девять матчей больше чешской звезды, но даже такого весомого гандикапа по проведённым встречам не хватает ему для равновесия в гонке бомбардиров – 56 очков в 52 матчах.

«Бешеные деньги». Где теперь финские хоккеисты получат такие зарплаты, как в России? «Бешеные деньги». Где теперь финские хоккеисты получат такие зарплаты, как в России?

Немногим хуже положение в гонке бомбардиров и у 32-летнего Яна Коваржа – экс-форвард «Магнитки» уже четвёртый сезон кряду выступает за «Цуг» и в этой регулярке имеет на своём счету 50 очков в 52 матчах. Что касается игроков, уехавших из КХЛ в межсезонье, то лучшую результативность в «Клотене» демонстрирует Миро Аалтонен – 49 очков в 51 матче.

Хороши и два бывших уфимца – Маркус Гранлунд и Теэму Хартикайнен. В Швейцарии экс-партнёры по ведущему сочетанию «Салавата Юлаева» выступают за разные клубы (Маркус за «Лугано», а Теэму наряду с Умарком за «Женеву»), зато в списке бомбардиров всей лиги они занимают соседние строчки. Гранлунд (22+23) чаще ассистирует партнёрам, а Хартикайнен (28+15) пользует передачами Умарка и штампует заброшенные шайбы.

Линус Умарк, Филип Ларсен, Теэму Хартикайнен.

Линус Умарк, Филип Ларсен, Теэму Хартикайнен.

Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Всё хорошо в «Берне» и у бывшего динамовца Оскара Линдберга – шведский центрфорвард забросил 16 шайб, добавил к ним 26 результативных передач и располагается в топ-20 лучших бомбардиров чемпионата. С таким набором действительно топовых экс-легионеров неудивительно, что и лучшими вратарями швейцарской лиги также являются бывшие игроки КХЛ. Герой чемпионского плей-офф для «Авангарда» Шимон Грубец занимает первое место по проценту отражённых бросков, опережая всего на четыре сотые процента Харри Сятери, которого так сильно любили в Новосибирске.

«Уехать не мог, но в заложниках нас не держали». Честное интервью с Шимоном Грубецом «Уехать не мог, но в заложниках нас не держали». Честное интервью с Шимоном Грубецом

Другие чемпионаты

Все чехи из КХЛ, не подписавшиеся в других европейских или североамериканских лигах, вернулись на родину. Рижские динамовцы остались без клуба и двинулись следом — в чемпионаты Чехии, Словакии или низшие лиги. Бывший спартаковец Лукаш Радил замыкает десятку бомбардиров в чешской лиге, а экс-игрок «Нефтехимика» и минского «Динамо» Либор Гудачек находится на девятом месте в списке лучших снайперов той же лиги.

Есть и необычные направления — например, датчанин Филип Ларсен вернулся в родной клуб, за который не выступал почти 20 лет. Любопытно, что в родном чемпионате дела у 33-летнего Ларсена идут из рук вон плохо. Будем называть вещи своими именами, в откровенно посредственном чемпионате в прошлом один из лучших атакующих защитников КХЛ забросил всего две шайбы в 30 матчах и с 10 очками не входит даже в топ-10 бомбардиров своего клуба. Для сравнения – канадский защитник Трэвис Браун в том же клубе наколотил 26 очков в 44 матчах.

Филип Ларсен

Филип Ларсен

Фото: Daniel Kutepov/Zuma/ТАСС

Гунарс Скворцов сменил Ригу на датский «Оденсе», Линус Виделль и Йон Норман оказались во второй лиге Швеции, Мэтт Фрэттин уехал в итальянский «Больцано», а Виктор Бартли сменил «Куньлунь» на австрийский «Линц».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023