Уехали из КХЛ и чего добились? Как дела у игроков, которые предпочли России Европу

В сезоне КХЛ-2022/2023 приняли участие заметно меньше легионеров, чем прежде. Из-за нехоккейных событий огромное количество иностранных хоккеистов выбрали для продолжения своих карьер выступление в европейских чемпионатах. Изучаем, как складывается сезон для игроков, хорошо знакомых российским любителям хоккея.

Швеция

В шведском чемпионате приближается к своему окончанию регулярный чемпионат. Каждая команда провела в регулярке по 51 матчу, и к этому времени на первом месте в турнирной таблице располагается «Векшё Лейкерс», на три очка опережая «Шеллефтео».

В составе «Векшё» зажигает в своё время выступавший за ХК «Сочи» Роберт Росен – с 19 голами в 49 матчах он входит в десятку лучших снайперов SHL. Если же говорить об игроках клуба, уехавших из КХЛ именно в прошлое межсезонье, то неплохо проявляют себя защитник Лукас Бенгтссон (30 очков в 48 матчах) и нападающий Дэн Секстон (24 балла в 44 встречах).

Главными ударными силами в «Шеллефтео» являются уже давно покинувший КХЛ бывший форвард «Ак Барс» Оскар Мёллер и экс-защитник «Йокерита» Йонатан Пудас, ещё в прошлом сезоне игравший в российской лиге. В активе обоих хоккеистов по 43 очка, а забросивший 23 шайбы Мёллер занимает второе место в списке лучших снайперов всего чемпионата. В том же клубе играет и ещё один экс-форвард «Ак Барса» Пер Линдхольм, на счету которого 30 результативных действий.

Пер Линдхольм Фото: Егор Алеев/ТАСС

Больше всех закупился ХВ71, который вернулся в высший дивизион после годичного отсутствия. Эрик Мартинссон, Андре Петерссон, Маттиас Теденбю уже раньше выступали за этот клуб, а вратарь Йони Ортио, защитник Оливер Каски, а также форварды Радан Ленц, Йоонас Няттинен и Энди Мили проводят дебютный сезон в Йёнчёпинге. Лучше всех выступает покинувший московское «Динамо» Петерссон — 42 (20+22) очка в 46 матчах позволяют ему занимать седьмое место в топе бомбардиров и шестое место в списке снайперов. Но вся команда, несмотря на столь массовую закупку игроков из КХЛ, играет слабо и располагается только на 12-м месте в таблице.

Андре Петерссон Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Среди голкиперов выделяется Ларс Юханссон, оставивший яркий след в России своей игрой за СКА и ЦСКА. Сейчас он выступает за «Фрёлунду» и занимает шестое место в списке лучших вратарей чемпионата Швеции по проценту отражённых бросков (90,93). В топ-10 находится и 34-летний Юнас Энрот (90,54), проведший два сезона в воротах минского «Динамо».

Финляндия

Когда смотришь на список лучших бомбардиров чемпионата Финляндии, то складывает ощущение, что Йори Лехтеря и Петри Контиола будут выступать вечно. 35-летний Лехтеря, ещё 10 лет назад ставивший рекорды в «Сибири», а в межсезонье покинувший «Спартак», сейчас идёт по графику очко за матч в «Таппаре», занимая второе место в гонке бомбардиров (54 очка в 55 матчах). В схожем темпе идёт и 38-летний Контиола (50 очков в 55 матчах), разрывающий родной чемпионат в составе «Ильвеса».

Йори Лехтеря Фото: Par Backstram/EPA/ТАСС

Летом прошлого года Финляндию в качестве продолжения карьеры выбрали ряд игроков «Йокерита», который на тот момент находился в подвешенном состоянии. Среди бывших «шутов» наиболее высокий уровень игры демонстрирует Вели-Матти Савинайнен – 43 очка в 52 матчах за «Таппару». В том же клубе отлично смотрится бывший «витязь» Нико Оямяки – 40 очков в 52 матчах. Неудивительно, что с таким набором сама «Таппара» занимает второе место в финском чемпионате, уступая в таблице только «Ильвесу».

Швейцария

Швейцария — страна с максимально комфортными условиями для жизни и игры, поэтому местный чемпионат стал популярным направлением для топовых хоккеистов из Финляндии, Чехии, Словакии, Швеции и других. Одни из лучших иностранцев в истории КХЛ – чешский форвард Роман Червенка («Рапперсвиль») и шведский маэстро Линус Умарк («Женева-Серветт») – проторили тропинку в этот чемпионат задолго до наступления известных мировых событий.

Именно эти два хоккеиста и являются лучшими игроками NLA – лидирующий в зачёте бомбардиров 37-летний Червенка откровенно куражится, успев выбить за 43 матча невероятные 59 очков. 36-летний Умарк сыграл на девять матчей больше чешской звезды, но даже такого весомого гандикапа по проведённым встречам не хватает ему для равновесия в гонке бомбардиров – 56 очков в 52 матчах.

Немногим хуже положение в гонке бомбардиров и у 32-летнего Яна Коваржа – экс-форвард «Магнитки» уже четвёртый сезон кряду выступает за «Цуг» и в этой регулярке имеет на своём счету 50 очков в 52 матчах. Что касается игроков, уехавших из КХЛ в межсезонье, то лучшую результативность в «Клотене» демонстрирует Миро Аалтонен – 49 очков в 51 матче.

Хороши и два бывших уфимца – Маркус Гранлунд и Теэму Хартикайнен. В Швейцарии экс-партнёры по ведущему сочетанию «Салавата Юлаева» выступают за разные клубы (Маркус за «Лугано», а Теэму наряду с Умарком за «Женеву»), зато в списке бомбардиров всей лиги они занимают соседние строчки. Гранлунд (22+23) чаще ассистирует партнёрам, а Хартикайнен (28+15) пользует передачами Умарка и штампует заброшенные шайбы.

Линус Умарк, Филип Ларсен, Теэму Хартикайнен. Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Всё хорошо в «Берне» и у бывшего динамовца Оскара Линдберга – шведский центрфорвард забросил 16 шайб, добавил к ним 26 результативных передач и располагается в топ-20 лучших бомбардиров чемпионата. С таким набором действительно топовых экс-легионеров неудивительно, что и лучшими вратарями швейцарской лиги также являются бывшие игроки КХЛ. Герой чемпионского плей-офф для «Авангарда» Шимон Грубец занимает первое место по проценту отражённых бросков, опережая всего на четыре сотые процента Харри Сятери, которого так сильно любили в Новосибирске.

Другие чемпионаты

Все чехи из КХЛ, не подписавшиеся в других европейских или североамериканских лигах, вернулись на родину. Рижские динамовцы остались без клуба и двинулись следом — в чемпионаты Чехии, Словакии или низшие лиги. Бывший спартаковец Лукаш Радил замыкает десятку бомбардиров в чешской лиге, а экс-игрок «Нефтехимика» и минского «Динамо» Либор Гудачек находится на девятом месте в списке лучших снайперов той же лиги.

Есть и необычные направления — например, датчанин Филип Ларсен вернулся в родной клуб, за который не выступал почти 20 лет. Любопытно, что в родном чемпионате дела у 33-летнего Ларсена идут из рук вон плохо. Будем называть вещи своими именами, в откровенно посредственном чемпионате в прошлом один из лучших атакующих защитников КХЛ забросил всего две шайбы в 30 матчах и с 10 очками не входит даже в топ-10 бомбардиров своего клуба. Для сравнения – канадский защитник Трэвис Браун в том же клубе наколотил 26 очков в 44 матчах.

Филип Ларсен Фото: Daniel Kutepov/Zuma/ТАСС

Гунарс Скворцов сменил Ригу на датский «Оденсе», Линус Виделль и Йон Норман оказались во второй лиге Швеции, Мэтт Фрэттин уехал в итальянский «Больцано», а Виктор Бартли сменил «Куньлунь» на австрийский «Линц».