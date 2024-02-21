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Коваленко впечатал соперника в борт, Мозгов и Маклаков болели за «Спартак». Лучшие фото

Коваленко впечатал соперника в борт, Мозгов и Маклаков болели за «Спартак». Лучшие фото
«Спартак» обыграл «Торпедо»
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20 февраля в Москве на льду дворца спорта «Мегаспорт» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги, в котором «Спартак» принимал «Торпедо». Хозяева одержали победу со счётом 7:3.

К середине первого периода красно-белые уступали со счётом 0:3, авторами заброшенных шайб стали Сергей Гончарук, Максим Летунов и Алексей Кручинин.

Однако до первого перерыва москвичам удалось сократить отставание благодаря шайбе Анселя Галимова. После этого красно-белые отличились ещё шесть раз подряд, авторами результативных бросков стали Николай Голдобин, Егор Филин, Никита Сусуев, Андрей Локтионов, Павел Порядин и Егор Савиков.

По ходу матча обе команды сменили голкиперов: тренерский штаб «Спартака» выпустил на лёд Дмитрия Николаева вместо Андрея Кареева, пропустившего три шайбы, а у «Торпедо» Адам Гуска вышел вместо Ивана Кульбакова.

Лучшие фото с матча «Спартак» — «Торпедо» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Александра Сафонова и Дмитрия Голубовича.

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