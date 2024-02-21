Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Передача Панарина и 41 сейв Шестёркина принесли «Рейнджерс» победу над «Далласом»

Передача Панарина и 41 сейв Шестёркина принесли «Рейнджерс» победу над «Далласом»
Комментарии

В Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» нанёс поражение «Даллас Старз» (3:1).

В составе победителей шайбами отметились Адам Фокс, Каапо Какко и Винсент Трочек.

У гостей единственный гол на счету Миро Хейсканена.

Российский нападающий хозяев Артемий Панарин отметился в этой встрече результативной передачей. Его одноклубник и соотечественник Игорь Шестёркин записал на свой счёт 41 сейв.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 февраля 2024, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 1
Даллас Старз
Даллас
1:0 Фокс (Панарин, Линдгрен) – 07:46     2:0 Какко (Густафссон, Миллер) – 28:23     2:1 Хейсканен (Бенн, Павелски) – 29:10 (pp)     3:1 Трочек (Крайдер, Зибанеджад) – 58:19    
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android