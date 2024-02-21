Передача Панарина и 41 сейв Шестёркина принесли «Рейнджерс» победу над «Далласом»
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В Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» нанёс поражение «Даллас Старз» (3:1).
В составе победителей шайбами отметились Адам Фокс, Каапо Какко и Винсент Трочек.
У гостей единственный гол на счету Миро Хейсканена.
Российский нападающий хозяев Артемий Панарин отметился в этой встрече результативной передачей. Его одноклубник и соотечественник Игорь Шестёркин записал на свой счёт 41 сейв.
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