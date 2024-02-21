Передача Панарина и 41 сейв Шестёркина принесли «Рейнджерс» победу над «Далласом»

В Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» нанёс поражение «Даллас Старз» (3:1).

В составе победителей шайбами отметились Адам Фокс, Каапо Какко и Винсент Трочек.

У гостей единственный гол на счету Миро Хейсканена.

Российский нападающий хозяев Артемий Панарин отметился в этой встрече результативной передачей. Его одноклубник и соотечественник Игорь Шестёркин записал на свой счёт 41 сейв.