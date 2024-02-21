Шестёркин вышел на третье место в истории «Рейнджерс» по количеству побед при 40+ сейвах

В Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» нанёс поражение «Даллас Старз» (3:1).

Российский голкипер хозяев Игорь Шестёркин записал на свой счёт в этой встрече 41 сейв.

Таким образом, эта победа стала 12-й в заокеанской карьере Шестёркина, добытой при не менее чем 40 спасениях. По этому показателю россиянин вышел на третье место в истории «Рейнджерс», уступая лишь Хенрику Лундквисту (21) и Гампу Уорсли (22).

Всего в нынешнем сезоне Шестёркин сыграл в 36 матчах, в которых отражал в среднем 90,4% бросков за игру при коэффициенте надёжности 2,79.

«Рейнджерс» одержали восьмую победу подряд, набрали 77 очков и делят с «Бостон Брюинз» второе место в турнирной таблице Восточной конференции.