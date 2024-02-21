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Шестёркин вышел на третье место в истории «Рейнджерс» по количеству побед при 40+ сейвах

Шестёркин вышел на третье место в истории «Рейнджерс» по количеству побед при 40+ сейвах
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В Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» нанёс поражение «Даллас Старз» (3:1).

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

Российский голкипер хозяев Игорь Шестёркин записал на свой счёт в этой встрече 41 сейв.

Таким образом, эта победа стала 12-й в заокеанской карьере Шестёркина, добытой при не менее чем 40 спасениях. По этому показателю россиянин вышел на третье место в истории «Рейнджерс», уступая лишь Хенрику Лундквисту (21) и Гампу Уорсли (22).

Всего в нынешнем сезоне Шестёркин сыграл в 36 матчах, в которых отражал в среднем 90,4% бросков за игру при коэффициенте надёжности 2,79.

«Рейнджерс» одержали восьмую победу подряд, набрали 77 очков и делят с «Бостон Брюинз» второе место в турнирной таблице Восточной конференции.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 февраля 2024, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 1
Даллас Старз
Даллас
1:0 Фокс (Панарин, Линдгрен) – 07:46     2:0 Какко (Густафссон, Миллер) – 28:23     2:1 Хейсканен (Бенн, Павелски) – 29:10 (pp)     3:1 Трочек (Крайдер, Зибанеджад) – 58:19    
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