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Гол + пас Капризова не помог «Миннесоте» обыграть в гостях «Виннипег»

В Виннипеге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Виннипег Джетс» нанёс поражение «Миннесоте Уайлд» (6:3).

Шайбами в составе победителей отметились дважды Габриэль Виларди, а также Мэйсон Эпплтон, Кайл Коннор, Шон Монахан и Нино Нидеррайтер.

Российский нападающий гостей Кирилл Капризов отметился в этой встрече голом и результативной передачей. Также в составе «Уайлд» дубль на счету Марко Росси.

«Виннипег» набрал 73 очка и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «Джетс» 24 февраля будут гостить у «Чикаго Блэкхоукс».

«Миннесота» осталась с 58 очками и делит с «Нэшвилл Предаторз» девятую строчку Запада. В ближайшей игре 24 февраля «Уайлд» отправятся в гости к «Эдмонтон Ойлерз».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.