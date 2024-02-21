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Гол + пас Капризова не помог «Миннесоте» обыграть в гостях «Виннипег»

Гол + пас Капризова не помог «Миннесоте» обыграть в гостях «Виннипег»
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В Виннипеге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Виннипег Джетс» нанёс поражение «Миннесоте Уайлд» (6:3).

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

Шайбами в составе победителей отметились дважды Габриэль Виларди, а также Мэйсон Эпплтон, Кайл Коннор, Шон Монахан и Нино Нидеррайтер.

Российский нападающий гостей Кирилл Капризов отметился в этой встрече голом и результативной передачей. Также в составе «Уайлд» дубль на счету Марко Росси.

«Виннипег» набрал 73 очка и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «Джетс» 24 февраля будут гостить у «Чикаго Блэкхоукс».

«Миннесота» осталась с 58 очками и делит с «Нэшвилл Предаторз» девятую строчку Запада. В ближайшей игре 24 февраля «Уайлд» отправятся в гости к «Эдмонтон Ойлерз».

НХЛ - регулярный чемпионат
21 февраля 2024, среда. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
6 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Виларди (Коннор, Моррисси) – 09:20 (pp)     2:0 Эпплтон (Лаури, Нидеррайтер) – 09:34     3:0 Коннор (Виларди, Демело) – 21:54     3:1 Росси (Чисхольм, Годро) – 34:10 (pp)     4:1 Виларди (Моррисси, Коннор) – 49:38 (pp)     5:1 Монахан (Демело, Элерс) – 50:36     5:2 Капризов (Эрикссон Эк, Цуккарелло) – 52:33 (pp)     5:3 Росси (Капризов) – 54:11     6:3 Нидеррайтер (Лаури) – 57:02    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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