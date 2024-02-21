Гол + пас Капризова не помог «Миннесоте» обыграть в гостях «Виннипег»

В Виннипеге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Виннипег Джетс» нанёс поражение «Миннесоте Уайлд» (6:3).
Шайбами в составе победителей отметились дважды Габриэль Виларди, а также Мэйсон Эпплтон, Кайл Коннор, Шон Монахан и Нино Нидеррайтер.
Российский нападающий гостей Кирилл Капризов отметился в этой встрече голом и результативной передачей. Также в составе «Уайлд» дубль на счету Марко Росси.
«Виннипег» набрал 73 очка и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «Джетс» 24 февраля будут гостить у «Чикаго Блэкхоукс».
«Миннесота» осталась с 58 очками и делит с «Нэшвилл Предаторз» девятую строчку Запада. В ближайшей игре 24 февраля «Уайлд» отправятся в гости к «Эдмонтон Ойлерз».
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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