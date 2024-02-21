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24 сейва Георгиева помогли «Колорадо» победить «Ванкувер». У Маккиннона ассист

24 сейва Георгиева помогли «Колорадо» победить «Ванкувер». У Маккиннона ассист
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В Денвере завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» нанёс поражение «Ванкувер Кэнакс» (3:1).

Дубль в составе победителей на счету Райана Джохансена. Ещё один гол забил Арттури Лехконен.

У гостей единственную шайбу забросил Джей Ти Миллер.

Российский голкипер хозяев Александр Георгиев отметился в этой встрече 24 сейвами. Его звёздный одноклубник Натан Маккиннон записал на свой счёт результативную передачу.

«Колорадо» одержал вторую победу подряд, набрал 74 очка и занимает третье место в таблице Западной конференции.

«Ванкувер» уступил в третьем матче кряду, остался с 80 очками, однако продолжает лидировать на Западе.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 февраля 2024, среда. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Миллер (Бёзер, Хьюз) – 10:46     1:1 Джохансен (Джонсон, Тэйвз) – 22:54     2:1 Джохансен (Паризе) – 41:35     3:1 Лехконен (Маккиннон, Рантанен) – 59:32    
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