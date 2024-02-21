24 сейва Георгиева помогли «Колорадо» победить «Ванкувер». У Маккиннона ассист

В Денвере завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» нанёс поражение «Ванкувер Кэнакс» (3:1).

Дубль в составе победителей на счету Райана Джохансена. Ещё один гол забил Арттури Лехконен.

У гостей единственную шайбу забросил Джей Ти Миллер.

Российский голкипер хозяев Александр Георгиев отметился в этой встрече 24 сейвами. Его звёздный одноклубник Натан Маккиннон записал на свой счёт результативную передачу.

«Колорадо» одержал вторую победу подряд, набрал 74 очка и занимает третье место в таблице Западной конференции.

«Ванкувер» уступил в третьем матче кряду, остался с 80 очками, однако продолжает лидировать на Западе.