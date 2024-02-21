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«Это элитное вратарское искусство». Главный тренер «Далласа» — об игре Шестёркина

«Это элитное вратарское искусство». Главный тренер «Далласа» — об игре Шестёркина
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Главный тренер «Даллас Старз» Питер Дебур после поражения своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ от «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:3) отдал должное игре российского голкипера соперников Игоря Шестёркина, который сделал в этой встрече 41 сейв.

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

«Наш вратарь тоже был очень хорош, но это было элитное вратарское искусство. Тайлер Сегин и Джейми Бенн оба бросали в упор в концовке. У нас было несколько моментов там. Мы должны отдать им должное, он был действительно хорош, но вы и так всё понимаете. Он один из лучших в лиге, так что нужно создавать больше траффика, усложнять ему работу и искать шансы. Но мы создали достаточно моментов чтобы забить больше одного сегодня», — приводит слова Дебура официальный сайт НХЛ.

Всего в нынешнем сезоне Шестёркин сыграл в 36 матчах, в которых отражал в среднем 90,4% бросков за игру при коэффициенте надёжности 2,79.

«Даллас» проиграл третий матч кряду, остался с 76 очками и идёт вторым на Западе.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 февраля 2024, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 1
Даллас Старз
Даллас
1:0 Фокс (Панарин, Линдгрен) – 07:46     2:0 Какко (Густафссон, Миллер) – 28:23     2:1 Хейсканен (Бенн, Павелски) – 29:10 (pp)     3:1 Трочек (Крайдер, Зибанеджад) – 58:19    
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