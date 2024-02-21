«Это элитное вратарское искусство». Главный тренер «Далласа» — об игре Шестёркина

Главный тренер «Даллас Старз» Питер Дебур после поражения своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ от «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:3) отдал должное игре российского голкипера соперников Игоря Шестёркина, который сделал в этой встрече 41 сейв.

«Наш вратарь тоже был очень хорош, но это было элитное вратарское искусство. Тайлер Сегин и Джейми Бенн оба бросали в упор в концовке. У нас было несколько моментов там. Мы должны отдать им должное, он был действительно хорош, но вы и так всё понимаете. Он один из лучших в лиге, так что нужно создавать больше траффика, усложнять ему работу и искать шансы. Но мы создали достаточно моментов чтобы забить больше одного сегодня», — приводит слова Дебура официальный сайт НХЛ.

Всего в нынешнем сезоне Шестёркин сыграл в 36 матчах, в которых отражал в среднем 90,4% бросков за игру при коэффициенте надёжности 2,79.

«Даллас» проиграл третий матч кряду, остался с 76 очками и идёт вторым на Западе.