Шестёркин рассказал о шикарном сейве в концовке матча с «Далласом»

В Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» нанёс поражение «Даллас Старз» (3:1).

Российский голкипер хозяев Игорь Шестёркин записал на свой счёт в этой встрече 41 сейв. Особенно запомнилось красивое спасение россиянина в концовке третьего периода, когда он лёжа в падении не дал отличиться форварду гостей Тайлеру Сегину.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

После встречи российский вратарь прокомментировал своё спасение:

«Я устроил банкет для него. Если серьёзно, я просто старался играть до конца. Если бы он поднял шайбу выше, это был бы гол. Сегодня мне повезло», — приводит слова Шестёркина сайт НХЛ.

Всего в нынешнем сезоне Шестёркин сыграл в 36 матчах, в которых отражал в среднем 90,4% бросков за игру при коэффициенте надёжности 2,79.