Рыбин: у Капризова есть потенциал для того, чтобы набирать ещё больше очков

Бывший форвард клубов КХЛ Максим Рыбин оценил игру российского нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова, который набрал 14 очков в шести последних матчах.

«Кирилл наконец-то нашёл свою игру, мы хорошо помним, что в этом сезоне у него были и матчи с отрицательными показателями. У Капризова достаточно интересные голы, в основном с ближнего пятака, и набрать в одной игре шесть очков, как это было с «Ванкувером», — очень мощно.

У Капризова есть потенциал для того, чтобы набирать ещё больше очков. Возможно, поначалу на нём сказывалась та критика, которая была в начале сезона. Но Овечкина тоже ругали, а теперь он забивает дубли», — цитирует Рыбина RT.

В матче с «Виннипегом» (3:6) Капризов отметился голом и результативной передачей. В нынешнем сезоне на счету россиянина 49 матчей, в которых нападающий отметился 59 (24+35) очками.