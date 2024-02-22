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Нападающий «Салавата» рассказал, какую рекомендацию получил от тренерского штаба Козлова

Нападающий «Салавата» рассказал, какую рекомендацию получил от тренерского штаба Козлова
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Нападающий «Салавата Юлаева» Даниил Огирчук рассказал о советах тренерского штаба уфимского клуба во главе с Виктором Козловым.

«Сохранял ли надежду на вызов из ВХЛ в «Салават Юлаев»? Не предполагал, а просто делал свою работу. Там уже всё зависело не от меня.

Что говорил тренерский штаб «Салавата» после двух матчей в октябре? Мне объяснили, над чем необходимо работать. Старался всё это выполнять. Пытался углубиться в игру и делать всё возможное, приносить результат команде. Это дало свои плоды. Мне сказали работать над скоростью. Не хватало скорости? Скорости принятия решений», — сказал Огирчук в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Даниилом Огирчуком читайте на «Чемпионате» завтра, 23 февраля, в 13:00 мск.
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