«Лада» установила рекорд клуба по количеству побед в регулярках КХЛ

В Омске закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Авангард» принимал тольяттинскую «Ладу». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, победа над «ястребами» стала 30-й для «Лады» в регулярном чемпионате сезона-2023/2024 и это новый рекорд клуба в регулярках лиги. Тольяттинский клуб после 66 встреч набрал 74 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Напомним, «Лада» после победы над омичами прервала семиматчевую серию поражений.

В следующем матче «Авангард» в Челябинске встретится с местным «Трактором». «Лада» сыграет в гостях с «Барысом». Оба матча состоятся послезавтра, 24 февраля.