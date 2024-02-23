Родившийся в Эстонии форвард «Салавата Юлаева» рассказал, как сейчас живёт на две страны

Нападающий «Салавата Юлаева» Даниил Огирчук рассказал о своём гражданстве. Форвард родился в эстонском городе Нарва-Йыэсуу.

«На некоторых порталах указано, что у меня гражданство Эстонии – это устаревшая информация? В целом да. В Эстонии у меня есть только вид на жительство. Паспорт у меня русский. От гражданства Эстонии я не то чтобы отказался…

Там нельзя иметь двойное гражданство? Можно, но до 18 лет. Принято было решение, что для спорта и для себя нужно иметь гражданство России. Я ничего не имею против Эстонии, но принял такое решение.

У меня и родственники, и жена оттуда, и все друзья там остались. Без проблем туда езжу и благодарен, что есть такая возможность. Каникулы и межсезонье провожу там», — сказал Огирчук в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Даниилом Огирчуком читайте на «Чемпионате»: