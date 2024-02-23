Огирчук: держу кулаки за Панарина, чтобы он выбил 100 очков в сезоне НХЛ

Нападающий «Салавата Юлаева» Даниил Огирчук высказался об игре российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.

«Я говорил, что Панарин – один из моих главных кумиров? Держу за него кулаки, чтобы выбил 100 очков в сезоне. Думаю, что справится.

Чем он мне приглянулся? Манерой игры. Хладнокровием. Человек ни к чему не привязан и делает своё дело. Мне бы хотелось немного из его игры перенять себе. Он очень техничный игрок с хорошим броском. Голова работает. Я не скажу, что у меня где-то есть сильная просадка, но в целом хотелось бы каждого навыка себе по чуть-чуть добавить», — сказал Огирчук в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Даниилом Огирчуком читайте на «Чемпионате»: