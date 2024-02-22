Главный тренер «Лады» назвал причину отсутствия в последних матчах канадских легионеров

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Главный тренер «Лады» Олег Браташ после победного матча с «Авангардом» (3:2 ОТ) рассказал о причинах отсутствия канадских легионеров — нападающих Троя Джозефса и Скотта Космачука.

«Давно отсутствуют легионеры? Травмы и только травмы. Джозефса мы вообще в поездку не взяли, он лечится дома. Надеялись, что Космачук в поездке сможет сыграть, но пока нет», — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Джозефс в нынешнем сезоне сыграл 53 встречи, в которых набрал 29 (20+9) очков. Космачук в 41 матче записал на свой счёт 23 (9+14) результативных баллов.

Напомним, в следующем матче регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Авангард» в Челябинске встретится с местным «Трактором». «Лада» сыграет в гостях с «Барысом».