«Каждое поражение прибивало всё больше». Браташ высказался о семи проигрышах «Лады» подряд

Главный тренер «Лады» Олег Браташ после победного матча с «Авангардом» (3:2 ОТ) высказался об окончании семиматчевой серии поражений тольяттинского клуба.

«Естественно, мы эти игры рассматриваем, как подготовку к плей-офф. Наверное, вы правы, что мы как раз сейчас оттачиваем тактический рисунок, нашу систему игры. Семь поражений подряд? Конечно, это давило на ребят психологически. Мы весь сезон работаем на пределе, иначе мы бы не смогли выйти в плей-офф и набрать столько очков. Это всё благодаря сверхсамоотдаче. Так что, конечно, была и психологическая, и физическая усталость, а семь поражений подряд не способствуют улучшению состояния. Наоборот, каждое поражение прибивало всё больше, и в этом плане сегодняшняя победа очень важна», — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.