«Не нужно создавать суету». Кравец подробно разобрал пропущенные «Авангардом» голы

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после поражения от «Лады» в овертайме со счётом 2:3 подробно разобрал пропущенные омским клубом голы в матче.

«В третьем периоде сегодня мы соперника перебросали, а в прошлой встрече мы много отбрасывались, и соперник больше играл в нашей зоне. А пропустили сегодня в двух позиционных контратаках. Конечно, тут есть индивидуальные ошибки и недоработки отдельных хоккеистов в обороне. И не только защитников. Например, первый гол «Лады» — это игра наших двух нападающих, которые должны играть в тело, а не пропускать соперника, который их на месте обыгрывает и бросает. Да и защитник не должен вратаря закрывать, а выходить и ловить на себя бросок. Второй гол – обычная ситуация, откат «2 в 2», нужно оставаться на своих местах, а не бегать слева направо и создавать суету. У соперника есть мастеровитые ребята с хорошими руками, они это использовали.

Замысел новых звеньев был в том, что в плей-офф где-то нужно будет менять состав, играть в три звена, поэтому попробовали новые сочетания. Считаю, что достаточно моментов было у звеньев Прохоркина, Спунера, Пьянова. Не говорю уж о самом Пьянове, у которого столько моментов было…Просто надо было исполнить, чтобы выиграть матч», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.