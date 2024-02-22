Кравец – о составе «Авангарда» на заключительный выезд: никого в Омске отдыхать не оставим

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после поражения от «Лады» в овертайме со счётом 2:3 заявил, что не собирается оставлять лидеров клуба в преддверии начала розыгрыша Кубка Гагарина — 2024.

«В заключительную поездку регулярки все поедут, никого в Омске отдыхать не оставим. Но по составу на игру будем уже определяться в день игры. Посмотрим на состояние Николишина, а Телегина и Абросимова к плей-офф ждать не стоит», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в двух заключительных встречах «ястребы» сыграют в Челябинске и Магнитогорске с «Трактором» и «Металлургом» соответственно. Игры состоятся 24 и 26 февраля.

Отметим, что после поражения от тольяттинского клуба «Авангард» опустился на второе место в таблице Востока, уступая «Магнитке» по дополнительным показателям.