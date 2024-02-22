Миронов: «Северсталь» очень похожа на «Торпедо»

Капитан московского «Динамо» защитник Андрей Миронов после победы над «Северсталью» (3:2) сравнил игру череповецкого клуба с игрой «Торпедо».

«Что произошло в конце первого периода? Чуть-чуть на эмоции надо было вывести (смеётся). Да что тут говорить – попал в ноги, из-за этого пропустили гол. Но потом смогли забить три. В меньшинстве они сегодня действительно очень здорово играли. Но ничего – будем над этим работать.

«Северсталь» похожа на прошлогоднее «Торпедо»? Очень похожа. Они не отбрасываются, играют в пас, всё на пятак, так что прям очень схожа», — сказал Миронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

В оставшихся матчах «Динамо» сыграет с владивостокским «Адмиралом» и ЦСКА.