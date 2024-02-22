Кудашов: Гусев – великий игрок. Одно действие на Олимпиаде вписало его в историю

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы над «Северсталью» (3:2) высказался об игре нападающего Никиты Гусева, который во встрече повторил рекорд Сергея Мозякина по количеству очков в регулярках КХЛ.

«Как удалось представить в «Динамо» лучшую версию Гусева в его карьере? Да, если на самом деле вспомнить летние заголовки, что Гусев не сможет играть в «Динамо», что он несовместим с тактикой, системой и всем прочим. Никита здорово играет, хорошее звено, хорошо функционально готов, мастерства, умения и опыта у него не отнять. Количество игр увеличилось, и чем дальше мы будем идти, появятся новые результаты и новые рекорды. Потому что я уверен, что и игры будут добавляться, соответственно и очков у людей будет больше.

Можно ли поставить Гусева в один ряд с великими игроками и уже сейчас назвать его самого великим? Конечно. Больше чем уверен, что тот пас на Олимпиаде стоит в одном ряду с голом Ковальчука в 2008‑м. Только уже одно это действие вписало его в историю. Все олимпийские чемпионы — великие люди, потому что выиграть Олимпиаду – это чрезвычайно сложно.

Там можно отмечать всех, того же Каблукова, который у нас играет. Это без шуток, если вы помните, кто выиграл вбрасывание в своей зоне, когда пошла эта атака. А Никита у всех на виду. А если мы вспомним чемпионат мира, когда он играл с Кучеровым? И так можно бесконечно вспоминать», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.