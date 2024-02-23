«Питтсбург» выменял у «Коламбуса» форварда Бемстрёма в обмен на Нюландера

В НХЛ состоялся обмен между «Питтсбург Пингвинз» и «Коламбус Блю Джекетс». В «Питтсбурге» оказался шведский форвард Эмиль Бемстрём, а в «Коламбус» перешёл Александер Нюландер и пик шестого раунда драфта-2026. Информацию подтвердили в официальных профилях команд в социальных сетях.

Бемстрём проводит свой пятый сезон в НХЛ, все из которых он играл в «Коламбусе». В нынешнем сезоне хоккеист участвовал в 32 играх, где смог отметиться пятью голами и шестью результативными передачами.

Нюландер, в свою очередь, выступал за «Пингвингз» с сезона-2022/2023. Ему удалось сыграть в общей сложности в 14 встречах, где смог заработать два результативных действия. Ранее он выступал за «Чикаго Блэкхоукс» и «Баффало Сэйбрз».