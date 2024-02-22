Российские хоккеисты не вошли в топ-10 центрфорвардов НХЛ по версии ESPN. Макдэвид — лидер

Североамериканский портал ESPN провёл опрос среди игроков и руководителей клубов Национальной хоккейной лиги и составил топ-10 лучших центрфорвардов нынешнего сезона. Игрокам назначались баллы от места в рейтинге: номер 1 получал 10 очков, номер 2 — 9 очков и так далее.

В списке не оказалось ни одного российского игрока. Лидером рейтинга стал капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.

«Он возглавлял этот список каждый год его существования. У него три награды «Самому ценному игроку НХЛ» и четыре награды «Игрок года» НХЛ. Среди игроков, сыгравших не менее 400 игр, Макдэвид занимает третье место по среднему количеству очков за игру (1,51) в истории НХЛ после Уэйна Гретцки (1,92) и Марио Лемье (1,88). Нет ничего более эксклюзивного, чем это», — сказано в статье.

Полностью топ-10 выглядит так:

1. Коннор Макдэвид, «Эдмонтон Ойлерз» (194 очка);

2. Натан Маккиннон, «Колорадо Эвеланш» (170);

3. Остон Мэттьюс, «Торонто Мэйпл Лифс» (140);

4. Сидни Кросби, «Питтсбург Пингвинз» (121);

5. Леон Драйзайтль, «Эдмонтон Ойлерз» (100);

6. Александр Барков, «Флорида Пантерз» (67);

7. Джек Хьюз, «Нью-Джерси Дэвилз» (66);

8. Брейден Пойнт, «Тампа-Бэй Лайтнинг» (56);

9. Джек Айкел, «Вегас Голден Найтс» (46);

10. Элиас Петтерссон, «Ванкувер Кэнакс» (38).