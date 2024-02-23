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Овечкин сократил отставание от Коффи в списке бомбардиров всех времён НХЛ до четырёх очков

Овечкин сократил отставание от Коффи в списке бомбардиров всех времён НХЛ до четырёх очков
Александр Овечкин
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Сегодня, 23 февраля, «Вашингтон Кэпиталз» в гостях обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:3 (2:0, 1:1, 2:2) в пользу столичной команды.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 февраля 2024, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Обе-Кюбель (Маленстин) – 02:30     0:2 Макмайкл (Эдмундсон, Уилсон) – 16:19     1:2 Хагель (Пойнт, Кучеров) – 29:16     1:3 Манта (Строум, Оши) – 32:14     2:3 Пол (Шири, де Хаан) – 42:42     3:3 Мотт (Пербикс) – 43:06     3:4 Сандин (Протас, Строум) – 55:01     3:5 Макмайкл (Овечкин, Уилсон) – 58:58    

В составе «Вашингтона» результативной передачей отметился капитан команды российский нападающий Александр Овечкин. В концовке встречи 38-летний форвард выступил ассистентом у поражавшего пустые ворота Коннора Макмайкла. Таким образом Овечкин продлил серию с набранными очками до 10 матчей и продолжил приближаться к занимающему в списке бомбардиров всех времён НХЛ к Полу Коффи.

В активе занимающего 16-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ 38-летнего капитана столичной команды стало 1527 (838+689) очков в североамериканской лиге. Таким образом, он сократил отставание от располагающегося на 15-й позиции известного в прошлом канадского защитника (1531) до четырёх очков.

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