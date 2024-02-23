Овечкин сократил отставание от Коффи в списке бомбардиров всех времён НХЛ до четырёх очков

Сегодня, 23 февраля, «Вашингтон Кэпиталз» в гостях обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:3 (2:0, 1:1, 2:2) в пользу столичной команды.

В составе «Вашингтона» результативной передачей отметился капитан команды российский нападающий Александр Овечкин. В концовке встречи 38-летний форвард выступил ассистентом у поражавшего пустые ворота Коннора Макмайкла. Таким образом Овечкин продлил серию с набранными очками до 10 матчей и продолжил приближаться к занимающему в списке бомбардиров всех времён НХЛ к Полу Коффи.

В активе занимающего 16-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ 38-летнего капитана столичной команды стало 1527 (838+689) очков в североамериканской лиге. Таким образом, он сократил отставание от располагающегося на 15-й позиции известного в прошлом канадского защитника (1531) до четырёх очков.