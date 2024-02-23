Голевая передача Никиты Кучерова не помогла «Тампе» одержать победу над «Вашингтоном»

Сегодня, 23 февраля, «Вашингтон Кэпиталз» в гостях обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:3 (2:0, 1:1, 2:2).
В составе «Вашингтона» заброшенными шайбами отметились Николя Обе-Кюбель, Энтони Манта и Расмус Сандин, а также дубль на счету Коннора Макмайкла. Нападающий Александр Овечкин отметился голевой передачей
За «Тампу» голами отличились Брэндон Хагель, Ник Пол и Тайлер Мотт. Российский нападающий Никита Кучеров отметился голевой передачей. Ворота команды защищал россиянин Андрей Василевский, совершивший 19 сейвов.
После 55 матчей «Вашингтон» занимает девятое место в Восточной конференции с 60 очками. «Тампа» расположилась на восьмой строчке, набрав 65 очков в 58 играх.
Следующий матч «Вашингтон» проведёт с «Флорида Пантерз», а «Тампа» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс».
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