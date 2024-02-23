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Голевая передача Никиты Кучерова не помогла «Тампе» одержать победу над «Вашингтоном»

Голевая передача Никиты Кучерова не помогла «Тампе» одержать победу над «Вашингтоном»
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Сегодня, 23 февраля, «Вашингтон Кэпиталз» в гостях обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:3 (2:0, 1:1, 2:2).

НХЛ - регулярный чемпионат
23 февраля 2024, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Обе-Кюбель (Маленстин) – 02:30     0:2 Макмайкл (Эдмундсон, Уилсон) – 16:19     1:2 Хагель (Пойнт, Кучеров) – 29:16     1:3 Манта (Строум, Оши) – 32:14     2:3 Пол (Шири, де Хаан) – 42:42     3:3 Мотт (Пербикс) – 43:06     3:4 Сандин (Протас, Строум) – 55:01     3:5 Макмайкл (Дженсен, Уилсон) – 58:58    

В составе «Вашингтона» заброшенными шайбами отметились Николя Обе-Кюбель, Энтони Манта и Расмус Сандин, а также дубль на счету Коннора Макмайкла. Нападающий Александр Овечкин отметился голевой передачей

За «Тампу» голами отличились Брэндон Хагель, Ник Пол и Тайлер Мотт. Российский нападающий Никита Кучеров отметился голевой передачей. Ворота команды защищал россиянин Андрей Василевский, совершивший 19 сейвов.

После 55 матчей «Вашингтон» занимает девятое место в Восточной конференции с 60 очками. «Тампа» расположилась на восьмой строчке, набрав 65 очков в 58 играх.

Следующий матч «Вашингтон» проведёт с «Флорида Пантерз», а «Тампа» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс».

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