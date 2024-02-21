«Овечкина невозможно остановить». Ови приближается к Гретцки — как реагирует Америка?

Александр Овечкин наконец-то завёлся! Нападающий «Вашингтона» уже в девяти матчах подряд набирает очки. За этот период Ови успел ещё и забросить восемь шайб, а также устроить голевую серию из шести встреч.

Капитан «столичных» впервые за пять лет смог сделать это. В последний раз Ови забивал в шести матчах подряд в декабре 2018-го!

Именно этот факт не смог остаться незамеченным в североамериканской прессе. Что же в Америке и Канаде думают о новых — неожиданных — голевых подвигах Овечкина?

Журналисты высказывали своё мнение до того, как россиянин оформил дубль в матче с «Нью-Джерси» в ночь с 20 на 21 февраля. Так что в их сообщения у Ови 836 шайб в карьере. Сейчас их уже 838 — не забываем это и наслаждаемся комментариями!

«Овечкин вновь на пути к тому, чтобы творить историю»

Журналист ESPN Джон Буччигросс в своих социальных сетях ярко отреагировал на голевые подвиги Овечкина.

«Яромир Ягр забросил 27 шайб в возрасте 44 лет, а ещё 16 — в 45 лет, и после этого люди думают, что 38-летний Овечкин не достигнет отметки в 900 голов?» — говорится в сообщении.

Яромир Ягр и Александр Овечкин Фото: Getty Images

Журналисты The Athletic и вовсе описали последние матчи «Вашингтона» с помощью жанра традиционной японской лирической поэзии — хайку:

«Какова их статистика?

На сколько очков они отстали?

Какая разница? Ови забил».

Известный обозреватель и фанат Овечкина Иан Оланд из Russian Machine Never Breaks в своих соцсетях отреагировал шуткой: «Каждый раз, когда я хочу списать со счетов Алекса Овечкина, он снова делает что-то потрясающее».

Журналистка ESPN Кристен Шилтон считает, что, несмотря на командные провалы, за игрой Ови стоит следить.

«Вашингтон», возможно, и не выйдет в плей-офф, но Овечкин снова на пути к тому, чтобы творить историю. Капитан «Кэпиталз» в последнее время стал машиной по забиванию голов, и разговоры о его потенциале побить рекорд Уэйна Гретцки по голам снова разгораются. Насколько ближе Овечкин сможет стать в ближайшие недели? Давайте посмотрим», — говорится в сообщении.

Известный гений статистики под ником JFresh в соцсетях сообщил, что Александр вернулся в свой темп забивания голов: «После шести голов в шести матчах Алекс Овечкин почти вернулся в темп на достижение рекорда Уэйна Гретцки к концу своего контракта».

Известный журналист The Athletic Скотт Уилер был краток, но чёток: «Поскольку осталось около 30 матчей и ещё два года по его контракту, у него есть 194 потенциальных встречи, чтобы добраться до рекорда при текущем контракте. Это темп в 25 голов за 82 матча. Это происходит».

«Алекса невозможно остановить»

Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер в нескольких материалах реагировала на голевые подвиги Овечкина. Приводим каждый из отрывков.

«Его возрождение имело огромное значение для этой команды. Дело не только в его статистике, но и в том, как он играет; у 38-летнего игрока ещё один подъём. Когда он на льду, то заметен, старается находиться в движении в зонах с шансами повышенной опасности, помогает, когда у него нет шайбы, и создаёт качественные моменты, когда у него есть время и пространство. Он вернулся в темп на 20+ голов, а его игра заразительна, поскольку побуждает команду тоже активизироваться.

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Александр Овечкин Фото: Getty Images

Алекс Овечкин вернулся.

А для «Вашингтона» его возвращение в форму пришло как нельзя кстати.

Капитан «Кэпиталз» вновь напоминает старого себя — голы продолжают сыпаться, открывая неофициальную вторую половину сезона. Он забил в пяти матчах подряд и набрал 16 очков в последних 15 матчах.

Однако всего пару недель назад всё было совсем не так. 38-летний хоккеист переживал один из самых сложных периодов в своей карьере, изо всех сил пытаясь делать то, что у него получается лучше всего: забивать. До перерыва на Матч всех звёзд у него было всего девять голов, и эти показатели были очень малы, в какой-то момент он также пережил самую продолжительную засуху в своей карьере (14 встреч).

Перед перерывом Алекс забил винтажный гол от синей линии в большинстве, ставший для него девятым в сезоне, и завершил неутешительную первую половину чемпионата на высокой ноте. Затем он улетел в Дубай, чтобы вместе с семьёй немного отдохнуть. Вдали от хоккея, вдали от шума, вдали от давления, связанного с установлением рекорда, который когда-то считалось невозможным побить.

Оказывается, это именно то, что доктор прописал, поскольку у Овечкина было время подумать о своих трудностях, и с тех пор он вернулся совершенно другим игроком.

Александр Овечкин Фото: Getty Images

Но дело не только в том, что Алекс забивает голы. Овечкин предпринял шаги, чтобы улучшить свою игру и реализовать свои шансы. Он играет с большей скоростью и энергией, он бросает, когда у него появляется возможность, своевременность его бросков также вернулась. Для него всё сошлось, и в результате появилось слишком знакомое зрелище: красные огни за воротами.

Также важную роль сыграла его игра без шайбы.

В конце концов, это свидетельство работы, которую он проделал, чтобы вернуться сильнее. Ови снова набрал темп на 20 голов в сезоне, сейчас на его счету 836 шайб за карьеру, и ему нужно ещё всего 59, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки.

Но для Овечкина это, как обычно, просто бизнес.

Алекса невозможно остановить», — написала Сильбер.

Журналист AP News Стивен Уайно также отметил важность отдыха.

«Возможно, Алексу Овечкину потребовалась всего лишь поездка на верблюде, чтобы преодолеть трудности после тяжёлой первой половины сезона НХЛ.

Посвежев после семейной поездки в Дубай во время недели без «Вашингтона» и перерыва на Матч звёзд, Овечкин забросил в шести матчах подряд, что стало его самой длинной серией почти за три года. Забив всего восемь голов в своих первых 43 встречах, российская суперзвезда, капитан и лицо франшизы разогрелся как раз вовремя, чтобы возродить возможность достижения рекорда Уэйна Гретцки, который долгое время казался недосягаемым.

Александр Овечкин и Уэйн Руни в Дубае Фото: из личного архива Уэйна Руни

Сейчас Овечкину 38 лет, и он снова вернулся к результативным действиям, как в предыдущие годы. Прошлой весной он стал первым игроком в истории НХЛ, забившим 40 голов за сезон 13 раз, а в середине и ближе к концу своего четвёртого десятка он забрасывал так, как никто после Фила Эспозито в 1970-х.

Перед перерывом казалось, что его подъёма не хватит. Как выяснили другие элитные спортсмены, время остаётся непобедимым, а хоккеисты редко стареют изящно. Добиться результативности всей команды нелегко, «Кэпиталз» забили в среднем всего 2,3 гола в 46 матчах — третий результат в лиге. С момента начала голевой серии Овечкина они забрасывали 3,6 за встречу.

Ти Джей Оши отметил, что Овечкин играет в разностороннем стиле и пожинает плоды в протоколе. Возвращение старого доброго Овечкина дало некоторую надежду продолжить борьбу и побороться за возвращение в плей-офф.

Возможно, всё это благодаря тому, что Овечкин в перерыве отправился со льда в пустыню. Карбери уверен, что это возможно», — заключил Уайно.

«Это немного запятнало бы рекорд»

Журналисты Daily Faceoff Тайлер Яремчук и Фрэнк Серавалли в подкасте затронули тему голевой серии Овечкина.

Яремчук: Одним из парней, который попадёт в Зал славы в первом голосовании, даже если он не будет играть так, является Алекс Овечкин. Этот сезон сложился не так, как ожидали Ови и «Вашингтон». Но Алекс забивал в шести подряд матчах после всего восьми голов в первых 43 встречах. Мы все знаем о погоне за Гретцки, но я хочу сосредоточиться на этом сезоне. Он идёт по графику на 22,2 гола в 82 матчах. Какой реальный предел у Ови? Сможет ли он забить 30 голов в этом сезоне?

Серавалли: Он может. Но реалистичная оценка, вероятно, составляет 25 голов, сейчас он идёт в темпе 22,2, судя по сыгранным матчам. Однако потом ты смотришь на него… Не знаю, можно ли назвать это омоложением, потому что он забил один гол перед перерывом на Матч звёзд, а затем пять в пяти подряд встречах. Возможно, произошло какое-то волшебство в Дубае, где он отдыхал во время перерыва на Матч всех звёзд.

Я не знаю, в чём секрет успеха Овечкина, но он выглядит иначе. Дело не просто в уверенности. Кажется, он движется немного лучше, и именно этот аспект, на мой взгляд, действительно сдерживал его в текущем сезоне. Не сила или качество броска или что-либо в этом роде. На самом деле Ови даже не продемонстрировал способность добираться до тех точек, где за все эти годы он сотворил столько волшебства. В каком состоянии он сейчас? Если Алекс забьёт 25, то у него будет 847 шайб. Потому что всё, что действительно имеет значение, — это погоня, правильно? Так что он будет на отметке в 847, если забросит 20.

И 852 гола, если забьёт 30. Внезапно ты смотришь на число 894, и ситуация становится яснее. Если мы будем пытаться, бороться с этим рекордом и гнаться за ним с 11-13 голами в год, то это просто будет агония. Так что это большое позитивное событие для него, франшизы «Кэпиталз» и их болельщиков.

Яремчук: Да, я думаю, если ты из тех, кто болеет за то, чтобы Ови побил этот рекорд, то хочешь, чтобы он сделал это до того, как это станет болезненным. Последнее, чего ты хочешь, — чтобы через четыре года, в матче под номером 60, Алекс забил свой девятый гол в сезоне, и ты радовался: «Эй, он наконец сделал это! Ему потребовалось пять лет, но он сделал это!» Так что посмотрим, станет ли это важным моментом лично для Ови.

Серавалли: Кстати, если бы так случилось так, это немного запятнало бы рекорд. Это было бы типа: «Чувак, ты просто задержался ещё больше в лиге, срок годности уже давно истёк».

Александр Овечкин Фото: Getty Images

Он, возможно, лучший снайпер всех времён. Это уже тот случай, когда ты просто возвращаешься и смотришь на Гретцки, на некоторые голы, которые он забил голкиперам, на то, какую экипировку носили вратари. И ты не можешь повернуть время вспять. Так что, думаю, звание лучшего снайпера в истории принадлежит Алексу Овечкину. И, кстати, в какой-то момент его под угрозу может поставить Остон Мэттьюс. Пока ещё нет.

Но всё равно это будет ощущаться не совсем правильно, если Ови просто продолжит выдыхаться. Он, вероятно, даже не будет ощущаться настоящим игроком НХЛ на тот момент, если и дальше будет забивать по 8-11-12 голов в год, пока не доберётся до рекорда.

Яремчук: Да, и ещё кое-что, ты вспомнил об Остоне Мэттьюсе. Если Овечкин потенциально побьёт рекорд, то единственное, что, на мой взгляд, будет отличать Алекса, — тот факт, что он смог оставаться поразительно здоровым в своём пике. И этого мы просто ещё не видели от Мэттьюса.

«Что с Овечкиным произошло в Дубае?»

Журналисты Sportsnet Джастин Катберт и Айлиш Форвар в подкасте The Fan Pregame также обсудили голевые прорывы Овечкина. В дискуссии поучаствовал всё тот же Серавалли.

Катберт: Александр Овечкин вдруг начал зажигать. В шести матчах февраля подряд он забивал по голу. Это больше, чем он забросил в декабре и январе вместе. Возобновилась надежда, что Александр Овечкин не оступится перед финишной линией и покорит рекорд Уэйна Гретцки.

Серавалли: Для меня так оно и есть. Он сейчас в темпе на 22 гола, и это намного больше, если принять во внимание недавний успех, о котором ты упомянул. Сможет ли он добраться до 25 в этом году? Я думаю, он сможет. Забив 25, он доберётся до 847 на пути к 895. Это число прямо перед его глазами, если всё ещё не на расстоянии вытянутой руки, судя по тому, как он играл в начале сезона.

Александр Овечкин Фото: ХК «Вашингтон Кэпиталз»

Думаю, у меня есть самый важный вопрос, который стоит уже давно, в отношении, возможно, лучшего голеадора в истории. Отсутствие голов в нынешнем сезоне не было результатом отсутствия уверенности. Проблема на самом деле была и не в том, что Ника Бекстрёма больше нет в команде. Если оглянуться на результаты прошлого сезона, Ови по-прежнему смог забить 40 голов, а Ник Бекстрём не сделал ни одной первой результативной передачи ни в одной из шайб Александра. В текущем чемпионате проблема была в катании. Он не мог добраться до мест, в которых в прошлом он добивался успеха. Он толком и не двигается. Эта часть была совершенно ясна.

Единственный вопрос, который у меня остаётся: что произошло в Дубае, где он провёл перерыв на Матч всех звёзд? Потому что с тех пор он выглядит другим игроком.

Форвар: Он не был в Дубае. Или я пропустила это?

Серавалли: В течение недели он публиковал в своих социальных сетях фотографии из Дубая.

Форвар: Что?! Вау!

Серавалли: Некоторые люди едут на Багамы. Некоторые едут в соседний Бахрейн.

Форвар: Далеко! Это хорошо для него. Ух ты. Ну ладно. Мы узнаём что-то новое от тебя, Фрэнк. Это не быстрая поездка на Кубу. (смеётся) Я не видела фотографии Ови из Дубая, но мне придётся поискать их в перерыве, потому что это очень долгое путешествие. Мы видели, что многие парни были в Тулуме или где-то ещё, но в Дубае так жарко!

Катберт: Первоклассный Дубай. Уверен, там было хорошо. Думаю, там очень хорошо позаботились об Ови.

«Сейчас у Ови именно голевая удача»

Журналист Monumental Sports Network Тарик Эль-Башир выдвинул несколько теорий, почему Ови вновь начал забивать.

«Есть старая хоккейная поговорка: «Они не спрашивают: «Как?» Они спрашивают: «Как много?»

Это, безусловно, относится и к Алексу Овечкину в эти дни.

Капитан «Вашингтона» забил шесть голов в шести матчах. Это самая длинная голевая серия Ови с декабря 2018 года, и, что более важно, она пришлась на критический момент для «Кэпс», которые за выходные отобрали три из четырёх очков у мощных «Бостона» и «Ванкувера», пытаясь не отставать в напряжённой Восточной конференции в гонке за плей-офф.

«Столичные» весь сезон испытывали сложности в атаке и сейчас занимают 30-е место в НХЛ, забивая в среднем 2,37 гола за матч. Заставить Овечкина действовать — ключ к изменению этой тенденции.

Так что же стоит за ростом результативности №8? Есть несколько теорий.

Первая: отпуск, который он провёл со своей семьёй в Дубае во время восьмидневного перерыва на Матч всех звёзд в этом месяце, помог ему перезагрузиться морально и физически. Да, это тот самый отпуск, во время которого Ови, его жену и двоих сыновей засняли верхом на верблюдах по пустыне.

Другая теория, выдвинутая его одноклубником Ти Джеем Оши, заключается в том, что Овечкин согласовал и предпринял усилия, чтобы быть более внимательным и усердным в обороне, что помогло перевести шайбу на другую сторону площадки и создать там шансы.

Есть ещё кое-что, что выделяется: процент реализации бросков.

В первых 44 матчах сезона у Овечкина он составил самые низкие в карьере 6,0%. В четырёх матчах голевой серии — 25%.

Александр Овечкин Фото: Getty Images

Его реальный процент реализации бросков значительно вырос: с 2,9% до 11,8%. (Реальный процент реализации бросков рассчитывает количество голов с учётом попыток бросков, в отличие от обычного процента реализации бросков, который рассчитывает количество голов с учётом бросков в створ.)

За последние матчи Овечкин:

— записал гол в пустые ворота в Бостоне, держа одной рукой клюшку, и обогнал Гретцки по количеству шайб в пустые ворота (57) в истории лиги;

— забил гол в матче с «Монреалем» после идеального паса от своего напарника Дилана Строума;

— щёлкнул в касание из своего «офиса» через нехарактерно дырявого Сергея Бобровского во Флориде;

— забил после того, как отдавал передачу и шайба попала в конёк центрального нападающего «Ванкувера» Нильса Омана.

Официальной статистики по удаче в плане голов не существует. Но сейчас у Ови именно она.

Наконец-то, так могут сказать некоторые.

Но, опять же, никто не спрашивает: «Как?» — написал Эль-Башир.

Александр Овечкин Фото: ХК «Вашингтон Кэпиталз»

Обозреватель Питер Хассетт из RMNB также предложил причины «возрождения» Ови.

«Голевая серия Алекса Овечкина — это именно то, чего желали «Кэпиталз» (и болельщики «столичных»). Овечкин помог команде заработать три очка из четырёх в самый сложный уикенд сезона. За свою карьеру он забил 836 голов, и в этом сезоне Алекс идёт по графику на 20 шайб.

После тревожного начала сезона, похоже, Овечкин наконец-то вернулся. Что-то изменилось, и нам нужно разобраться, что именно.

Есть два подхода к этому, и оба верны. Один из них — анекдотичен.

Три из этих голов были забиты благодаря отличной поддержке со стороны товарищей по команде Овечкина, в частности Строума, Оши и Сандина. Это момент, который я не могу не подчеркнуть. Уже больше года Овечкину не хватает первоклассной поддержки, необходимой ему для того, чтобы по-настоящему активизировать свою игру в атаке. В конечном итоге это провал подбора состава и упрямая, обречённая надежда на то, что Евгений Кузнецов сможет всё исправить. Но исключительные усилия игроков, деливших лёд с Овечкиным в последнее время, нарушили эту тенденцию, наконец-то правильно создав моменты для Алекса.

Но существенная разница в результативной серии форварда немного более очевидна. При игре «пять на пять» показатель индивидуальной атаки Овечкина, измеряемый ожидаемым количеством голов, снизился на 30% по сравнению с прошлым сезоном и на 14% по сравнению с сезоном до того. Фактическая результативность Овечкина резко упала — на 69% по сравнению с прошлым сезоном. Разница между процессом (т. е. xG) и результатами (т. е. голами) огромна. Из 320 лучших по игровому времени в этом сезоне нападающих Овечкин занимает 289-е место по разнице между его показателем xG и фактическим показателем заброшенных шайб.

Короче говоря, качество бросков Овечкина заметно ухудшилось — но сильным, резким и болезненным оказалось падение в попадании в створ. Если не считать слухов о травме, Овечкин по-прежнему выглядел для меня опасным в зоне нападения. (В остальном — другое дело.) Его количество попыток броска упало на 7,3%, а доля заблокированных попыток выросла на 26,8%, но для меня ничего из этого не означало катастрофического краха. Он был просто… ну, вы, наверное, уже догадались, какое слово я хочу использовать, но пока не собираюсь его называть.

Александр Овечкин Фото: ХК «Вашингтон Кэпиталз»

Овечкин прошёл путь от «потери» примерно одного гола каждые четыре матча до фактического оверперформанса за раз. Если судить по чистому проценту реализации бросков, то этот показатель Овечкина вырос с 2,4%, что было бы плохо даже для защитника, получающего маффин за бросок, до 18%, что значительно выше показателей Овечкина в последних сезонах (около 13%). Я не думаю, что эти 18% очень важны — в числах это всего два гола, — но 2,4% имеют решающее значение для понимания того, почему Овечкин не забивал раньше.

Он просто ещё не ездил на верблюде», — заключил Хассетт.