Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Торонто» крупно обыграл «Вегас», продлив победную серию. У Барбашёва — передача и «-1»

«Торонто» крупно обыграл «Вегас», продлив победную серию. У Барбашёва — передача и «-1»
Аудио-версия:
Комментарии

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась крупной победой гостей со счётом 7:3, которая стала для них шестой кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 февраля 2024, пятница. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 7
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Маккейб – 10:00     0:2 Кемпф (Ривз) – 11:10     0:3 Таварес (Робертсон, Макманн) – 14:20     0:4 Доми (Нюландер, Бертуцци) – 16:11     1:4 Карлссон (Маршессо, Теодор) – 20:51     1:5 Доми (Бенуа, Марнер) – 31:44     1:6 Хольмберг – 35:36     2:6 Маршессо (Теодор, Бриссон) – 40:59     3:6 Амадио (Барбашёв, Стивенсон) – 41:25     3:7 Мэттьюс (Хольмберг, Марнер) – 50:35    

В составе «кленовых листьев» дублем отметился Макс Доми, ещё по шайбе на счету Джейка Маккейба, Давида Кемпфа, Джона Тавареса, Понтуса Хольмберга и Остона Мэттьюса. У «рыцарей» отличились Вильям Карлссон, Джонатан Маршессо и Майк Амадио.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

28-летний российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашёв провёл на льду 16 минут 34 секунды и отметился результативной передачей при показателе полезности «-1».

«Вегас», набрав 70 очков в 57 матчах, занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Торонто» (72) – пятый на Востоке.

Календарь НХЛ сезона-2023/2024.
Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024.
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android