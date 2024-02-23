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«Торонто» крупно обыграл «Вегас», продлив победную серию. У Барбашёва — передача и «-1»

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась крупной победой гостей со счётом 7:3, которая стала для них шестой кряду.

В составе «кленовых листьев» дублем отметился Макс Доми, ещё по шайбе на счету Джейка Маккейба, Давида Кемпфа, Джона Тавареса, Понтуса Хольмберга и Остона Мэттьюса. У «рыцарей» отличились Вильям Карлссон, Джонатан Маршессо и Майк Амадио.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

28-летний российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашёв провёл на льду 16 минут 34 секунды и отметился результативной передачей при показателе полезности «-1».

«Вегас», набрав 70 очков в 57 матчах, занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Торонто» (72) – пятый на Востоке.