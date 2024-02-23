Гол Якова Тренина помог «Нэшвиллу» одержать выездную победу над «Лос-Анджелесом»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1, ставшей для них третьей кряду.

В составе «хищников» отличились российский нападающий Яков Тренин, Марк Янковски, Колтон Сиссонс (пустые ворота) и Жереми Лозон (пустые ворота). Автором единственной заброшенной шайбы «королей» стал Кевин Фиала.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Для 27-летнего российского форварда Якова Тренина эта шайба стала девятой за 54 матча нынешнего регулярного чемпионата НХЛ. Всего на его счету 13 (9+4) результативных действий при показателе полезности «+7».

«Нэшвилл», набрав 62 очка в 57 матчах, занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Лос-Анджелес» (66) – на седьмой строчке.