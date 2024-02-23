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Кросби вышел на 10-е место в истории НХЛ по количеству очков с учётом матчей плей-офф

36-летний канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби благодаря результативной передачи в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (4:1) вошёл в десятку лучших игроков в истории НХЛ по количеству результативных действий.

На счету Кросби стало 1759 (652+1107) очков в 1424 матчах. По этому показателю он сравнялся с легендарным соотечественником Рэем Бурком, выступавшим на позиции защитника. В активе Бурка 451 гол и 1308 результативных передач в 1826 встречах.

Следующая цель Кросби – Марсель Дионн, в активе которого 1816 (752+1064) очков в 1397 играх.

Рекордсменом по количеству результативных действий в истории НХЛ среди россиян, включая матчи плей-офф, является 38-летний нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин – 1668 (910+758) очков в 1546 матчах, что является 16-м показателем среди всех хоккеистов в истории лиги.