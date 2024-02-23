Юров побил клубный рекорд «Металлурга», установленный Малкиным в сезоне-2005/2006

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20-летний российский нападающий магнитогорского «Металлурга» Данила Юров, отметившись накануне результативной передачей в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с хабаровским «Амуром» (3:0), вписал своё имя в историю клуба.

Как отмечает пресс-служба «Металлурга» в телеграм-канале, Юров, набрав 48-е (21+27) очко в 60-й игре нынешнего сезона, превзошёл клубный рекорд 19-летнего Евгения Малкина, который в регулярном чемпионате сезона-2005/2006 за «Металлург» набрал 47 (21+26) очков в 46 матчах.

Напомним, всего за карьеру в КХЛ Юров провёл 194 матча, в которых отметился 63 (29+34) результативными действиями при показателе полезности «+23».

В 2022 году Юров был выбран на драфте НХЛ клубом «Миннесота Уайлд» в первом раунде под общим 24-м номером.