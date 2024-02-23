Батыршин: если звено Бродхёрста прибавит, «Амур» составит конкуренцию лидерам Востока

Известный в прошлом российский защитник казанского «Ак Барса» Рафаэль Батыршин высказался о шансах «Амура» в розыгрыше Кубка Гагарина — 2024.

«Если звено Бродхёрст — Хохлачёв — Никонцев прибавит, то „Амур“ составит конкуренцию даже лидерам конференции. А первое звено „Амура“ на данный момент играет по-лидерски, забивает голы. Барулин хорошую игру показывает. Это хорошее подспорье. Думаю, им без разницы, с кем играть в плей-офф. Но, по моему мнению, „Амуру“ лучше было бы сыграть с «Авангардом», — приводит слова Батыршина сайт КХЛ.

Напомним, «Амур» сыграет в плей-офф КХЛ впервые за шесть сезонов. Начиная с момента создания КХЛ в 2008 году «Амур» примет участие в плей-офф в третий раз в своей истории. Оба предыдущих раза хабаровчане выбывали из борьбы за главный трофей уже в первом раунде. За две серии плей-офф «Амур» выиграл лишь один матч — в сезоне-2017/2018 у казанского «Ак Барса».