Экс-работник ИИХФ поблагодарил Латвию за санкции к хоккеистам страны за игру в России

Глава европейского хоккейного клубного альянса и бывший пресс-секретарь Международной федерации хоккея Шимон Шемберг прокомментировал решение Федерации хоккея Латвии приостановить лицензии спортсменов, выступающих на Играх будущего в Казани.

«Федерация хоккея Латвии, вы молодцы! Каждая национальная федерация должна дисквалифицировать своих игроков, играющих в России, на любом уровне», — написал Шемберг на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Отметим, что речь идёт о команде Baltic Select по фиджитал-хоккею, в состав которой вошли Эрвин Муштуков, Кирилл Тамбиев, Павел Горошков, Мартин Лавров, Алексей Попов, Алишер Мубаракшин, Никита Зантманс, Артём Кувсиновс.

Напомним, 1 февраля латвийцы приняли поправки к закону о спорте, согласно которым на законодательном уровне запретили сборным своей страны контактировать с командами из России и Беларуси как на территории Латвии, так и за её пределами.