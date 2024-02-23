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Ротенберг ответил на вопрос о возможной встрече СКА и ЦСКА в первом раунде плей-офф

Ротенберг ответил на вопрос о возможной встрече СКА и ЦСКА в первом раунде плей-офф
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над «Динамо» (5:1) в Минске ответил на вопрос о возможной встрече с ЦСКА в первом раунде плей-офф.

«Нам абсолютно без разницы, с кем играть. Чтобы взять Кубок Гагарина, нужно победить всех. Всё зависит от нас самих. От того, насколько мы будем правильно готовиться и правильно играть. Как вы видели сегодня — не на словах, а на деле. Ребята сами себе доказали — выиграли борьбу сами с собой и победили с явным преимуществом. Работаем дальше — всё только начинается. А плей-офф — это вообще отдельный турнир», — цитирует Ротенберга официальный сайт СКА.

Напомним, команда из Санкт-Петербурга набрала 95 очков и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. В заключительной встрече регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА сыграет дома с «Куньлунем».

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