Драйзайтль вышел на чистое третье место в истории «Эдмонтона» по очкам в большинстве
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Миннесоту Уайлд». После завершения второго периода счёт равный — 1:1.
В составе «нефтяников» заброшенной шайбой при игре в большинстве отметился нападающий Леон Драйзайтль. Немецкий форвард набрал 284-е очко за карьеру в клубе и лиге в этом компоненте, благодаря чему вышел на чистое третье место в истории «Эдмонтона» по очкам в большинстве, превзойдя результат Марка Мессье (283).
НХЛ - регулярный чемпионат
24 февраля 2024, суббота. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 4
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Болди (Миддлтон, Эрикссон Эк) – 19:37 1:1 Драйзайтль (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 30:27 (pp) 1:2 Бродин (Чисхольм, Капризов) – 49:31 1:3 Болди (Хартман, Юханссон) – 52:18 2:3 Хайман (Драйзайтль, Макдэвид) – 54:51 (pp) 2:4 Цуккарелло – 58:33
Клубным рекордом продолжает владеть канадский форвард Уэйн Гретцки (439), к которому постепенно приближается нынешний капитан команды Коннор Макдэвид, сегодня набравший 318-е очко. Коннор выступил ассистентом в эпизоде с голом.
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