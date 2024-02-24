Драйзайтль вышел на чистое третье место в истории «Эдмонтона» по очкам в большинстве

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Миннесоту Уайлд». После завершения второго периода счёт равный — 1:1.

В составе «нефтяников» заброшенной шайбой при игре в большинстве отметился нападающий Леон Драйзайтль. Немецкий форвард набрал 284-е очко за карьеру в клубе и лиге в этом компоненте, благодаря чему вышел на чистое третье место в истории «Эдмонтона» по очкам в большинстве, превзойдя результат Марка Мессье (283).

Клубным рекордом продолжает владеть канадский форвард Уэйн Гретцки (439), к которому постепенно приближается нынешний капитан команды Коннор Макдэвид, сегодня набравший 318-е очко. Коннор выступил ассистентом в эпизоде с голом.