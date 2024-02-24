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Коннор Макдэвид повторил личный рекорд в НХЛ, установленный в прошлом сезоне

Коннор Макдэвид повторил личный рекорд в НХЛ, установленный в прошлом сезоне
Коннор Макдэвид
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Миннесоту Уайлд». После завершения второго периода счёт равный — 1:1.

В составе «нефтяников» заброшенной шайбой при игре в большинстве отметился нападающий Леон Драйзайтль, одним из ассистентов которого выступил Коннор Макдэвид. Канадский форвард продлил результативную серию в домашних встречах до 21 матча, благодаря чему повторил личный рекорд в НХЛ, установленный в прошлом сезоне. Макдэвид второй сезон кряду выдал 21-матчевую серию с набранными очками на домашнем льду.

Единственными игроками в истории «Ойлерз» с более продолжительными сериями являются нападающий Уэйн Гретцки (четыре раза, самая продолжительная — 33 матча в сезоне-1985/1986) и защитник Пол Коффи (23 матча в сезоне-1985/1986).

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