Коннор Макдэвид повторил личный рекорд в НХЛ, установленный в прошлом сезоне

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Миннесоту Уайлд». После завершения второго периода счёт равный — 1:1.

В составе «нефтяников» заброшенной шайбой при игре в большинстве отметился нападающий Леон Драйзайтль, одним из ассистентов которого выступил Коннор Макдэвид. Канадский форвард продлил результативную серию в домашних встречах до 21 матча, благодаря чему повторил личный рекорд в НХЛ, установленный в прошлом сезоне. Макдэвид второй сезон кряду выдал 21-матчевую серию с набранными очками на домашнем льду.

Единственными игроками в истории «Ойлерз» с более продолжительными сериями являются нападающий Уэйн Гретцки (четыре раза, самая продолжительная — 33 матча в сезоне-1985/1986) и защитник Пол Коффи (23 матча в сезоне-1985/1986).