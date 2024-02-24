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Ротенберг: в следующей игре будет установлен мировой рекорд посещаемости матчей «Куньлуня»

Ротенберг: в следующей игре будет установлен мировой рекорд посещаемости матчей «Куньлуня»
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над «Динамо» (5:1) в Минске поделился ожиданиями от заключительного матча армейского клуба в регулярке сезона-2023/2024 с «Куньлунь Ред Стар» в Санкт-Петербурге.

«У нас уже проданы все билеты — будет аншлаг. Будет установлен мировой рекорд посещаемости матчей с участием команды «Куньлунь Ред Стар» — это тоже важно отметить. Ждём всех болельщиков. Будем играть в специальной форме, в армейской форме. Посвящаем эту игру нашей армии, всем тем, кто сейчас находится на фронте», — цитирует Ротенберга сайт СКА.

Напомним, команда из Санкт-Петербурга набрала 95 очков и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. В заключительной встрече регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА сыграет дома с «Куньлунем» 25 февраля.

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