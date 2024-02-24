Нападающий «Амура»: когда с «Сибири» сняли очки, это добавило сил

Нападающий «Амура» Владислав Барулин высказался о влиянии снятия четырёх очков с «Сибири» на моральное состояние игроков хабаровского клуба.

«Во время серии поражений новость про „Сибирь“ вселила надежду? 100%. Мы бы в любом случае бились до конца, но на тот момент у нас был сложный график, тяжёлые соперники. Проигрывали много в овертаймах, когда чуть-чуть не хватало. Так что когда с «Сибири» сняли очки, это добавило сил. Поняли, что не всё потеряно», — приводит слова Барулина сайт КХЛ.

Напомним, «Амур» сыграет в плей-офф КХЛ впервые за шесть сезонов. Начиная с момента создания КХЛ в 2008 году «Амур» примет участие в плей-офф в третий раз в своей истории. Оба предыдущих раза хабаровчане выбывали из борьбы за главный трофей уже в первом раунде. За две серии плей-офф «Амур» выиграл лишь один матч — в сезоне-2017/2018 у казанского «Ак Барса».