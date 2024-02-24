Защитник системы «Сан-Хосе» Мухамадуллин не играет с 15 февраля из-за травмы

Игрок системы «Сан-Хосе Шаркс» Шакир Мухамадуллин не играет с 15 февраля из-за травмы верхней части тела, сообщает сайт San Jose Hockey Now.

Главный тренер «Сан-Хосе Барракуда» Джон Маккарти заявил, что Мухамадуллин вернётся в стой в ближайшие недели.

В этом сезоне Мухамадуллин принял участие в 45 матчах за «Сан-Хосе Барракуда», набрав 27 (6+21) очков и установив карьерные рекорды в АХЛ во всех атакующих категориях. На счету Мухамадуллина три матча в текущем сезоне НХЛ и одна результативная передача. Россиянин принял участие в Матче звёзд АХЛ нынешнего сезона.

«Сан-Хосе Барракуда» занимает последнее место в Тихоокеанском дивизионе Американской хоккейной лиги, имея в активе 43 очка после 50 сыгранных встреч.