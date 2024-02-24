Олимпийский чемпион оценил вероятность побед «Динамо» и СКА в регулярном чемпионате КХЛ

Олимпийский чемпион Александр Пашков оценил шансы московского «Динамо» и СКА завоевать Кубок Континента как лучшей команды регулярки.

«Сегодня можно предположить успех московского «Динамо» в матче с «Адмиралом», будет принципиально решаться вопрос о возможной победе в Кубке Континента. Хотя, конечно, заключительная игра с ЦСКА точно получится непростой. Вероятно, в ней всё и решится.

Второй претендент на победу в регулярном чемпионате – СКА. Армейцы порой выглядят даже необычно сильно, а иногда уступают более слабому и уступающему им в классе сопернику, как в случае с домашним поражением от «Северстали». Казалось бы, СКА на ходу, всё в порядке, но вот такие моменты случаются», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.