Кудашов – о важности матча за Кубок Континента: судьба не даёт поблажек

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов выразил мнение о важности завоевания Кубка Континента в преддверии заключительной встречи регулярного чемпионата КХЛ с московским ЦСКА, в случае победы над которым трофей достанется хоккеистам бело-голубых.

«Следующий матч за Кубок Континента – это важно? Вы знаете, мы много раз думали о том, что только начинаешь думать, как сберечь силы или дать лишний выходной, так сразу получаешь в ответку. Судьба не даёт поблажек. Только начинаешь расслабляться – сразу получаешь. Мы идём от игры к игре. Естественно, мы строим стратегические планы: график тренировок, график соревнований. Сейчас у нас получился целый выходной день, что очень важно для того же Пакетта. Поэтому как будет.

Лимитчики? Сегодня играла молодёжка, поэтому все игроки нужны были там. Защитники там были, поэтому Кудашова взяли сюда, а Чернышов играл там, у него был первый матч после травмы. Ему лучше было сыграть полноценный матч в МХЛ, чем несколько смен в КХЛ. По молодым игрокам мы сейчас в полной боеготовности – они у нас все целы и здоровы. Это стратегический момент, смотрели, кто есть, и от этого отталкивались», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, «Динамо», набрав 96 очков в 67 матчах, является лидером общей турнирной таблицы регулярного чемпионата КХЛ. Его единственный оппонент в борьбе за Кубок Континента – СКА (95) в заключительной игре сыграет с «Куньлунь Ред Стар» (25 февраля).