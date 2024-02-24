Кудашов прокомментировал восьмую победу «Динамо» кряду и высказался о рекорде Гусева в КХЛ

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвёл итоги домашней встречи регулярного чемпионата КХЛ с владивостокским «Адмиралом» (4:3 ОТ), в которой его подопечные одержали восьмую победу кряду, а нападающий Никита Гусев покорил рекорд регулярных чемпионатов КХЛ по количеству набранных очков.

«В первую очередь хочу поздравить Никиту Гусева, потому что такие события – это действительно серьёзный результат, а не 100-й или 200-й гол, или ещё какие-то промежуточные отметки. Поэтому поздравим его в первую очередь.

Второе – хочу сказать, что хорошо, что в концовке чемпионата нам даются такие серьёзные игры. Мы играем под давлением и реально играем каждый матч на победу, стараясь его выиграть. И давление от этого ещё больше. И как оказывается, играть под давлением – для нас пока сложно. Но мы находим пути к этим победам и будем ещё улучшаться в некоторых компонентах.

Ни разу не предупреждал, что с таким соперником, который уже почти в отпуске, сложно играть. Но предупреждал, что «Адмирал» – это хорошая команда. Она очень сложная и тяжёлая. Я вам больше скажу, что с 2019 года мы ни разу здесь не выигрывали у «Адмирала». Даже забить практически не получалось? Вот видите – вы тем более это знаете. Поэтому это очень тяжёлый соперник. И не имеем значения, есть ли у него стимул, потому что стимул находится всегда – испортить кому-то настроение, сыграть для себя, для семей, для своего города. Поэтому это всегда опасно. И я очень рад. Да, есть ошибки, это давление иногда мешает правильно и расслабленно играть, но тем не менее весь плей-офф будет таким», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, Гусев, ассистировавший на гол Джордана Уила в овертайме встречи с «Адмиралом», набрал 86-е (23+63) очко в 67-й игре и покорил рекорд Сергея Мозякина по количеству результативных действий за один регулярный чемпионат, на его счету было 85 (48+37) очков в 60 встречах сезона-2016/2017.