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Если завтра плей-офф КХЛ: как выглядят пары первого раунда Кубка Гагарина на сегодня

До конца регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 осталось два дня. Команды сыграют ещё несколько матчей перед тем, как определятся окончательные пары розыгрыша Кубка Гагарина — 2024.

К этому моменту точно известна лишь одна пара первого раунда Кубка Гагарина: «Спартак» сыграет с «Северсталью» в четвертьфинале Западной конференции. Свои позиции уже гарантированно сохранят целый ряд клубов – «Динамо» Минск, «Локомотив», «Амур», «Лада», «Салават Юлаев» и «Ак Барс».

Предлагаем посмотреть, как выглядела бы сетка первого раунда плей-офф, если бы розыгрыш Кубка Гагарина начинался при нынешней турнирной таблице.

Кубок Гагарина — 2024

Западная конференция:

«Динамо» Москва (1) – «Динамо» Минск (8) — старт серии 1 марта;

СКА (2) – «Торпедо» (7) — старт серии 1 марта;

«Локомотив» (3) – ЦСКА (6) — старт серии 29 февраля;

«Спартак» (4) – «Северсталь» (5) — старт серии 29 февраля.

Восточная конференция:

«Металлург» (1) – «Амур» (8) — старт серии 1 марта;

«Авангард» (2) – «Лада» (7) — старт серии 1 марта;

«Салават Юлаев» (3) – «Трактор» (6) — старт серии 29 февраля;

«Ак Барс» (4) – «Автомобилист» (5) — старт серии 29 февраля.

Жирным выделены команды, места которых в своих конференциях по итогам регулярного чемпионата уже точно определены.