Гол и ассистентский дубль Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Айлендерс»

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В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2, прервавшей их трёхматчевую серию поражений.

В составе «молний» отличились Ник Пол, Никита Кучеров, Брейден Пойнт и Люк Гленденинг. У«островитян» забрасывали Андерс Ли и Брок Нельсон.

После этой игры на счету Кучерова, оформившего также ассистентский дубль, стало 98 (37+61) очков в 58 матчах нынешнего регулярного чемпионата. В прошедшем матче он провёл на льду 22 минуты 31 секунду и заработал показатель полезности «+2».

29-летний российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 32 броска из 34. Его визави и соотечественник из «Айлендерс» Илья Сорокин сделал 19 сейвов.