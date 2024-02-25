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Гол и ассистентский дубль Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Айлендерс»

Гол и ассистентский дубль Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Айлендерс»
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В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2, прервавшей их трёхматчевую серию поражений.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 февраля 2024, суббота. 22:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пол (Хагель, Рэддиш) – 04:12     0:2 Кучеров (Хедман, Пербикс) – 05:34     0:3 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 25:00 (pp)     1:3 Ли (Барзал, Добсон) – 53:44     2:3 Нельсон (Добсон) – 57:25 (pp)     2:4 Гленденинг (Хедман, Кучеров) – 59:30    

В составе «молний» отличились Ник Пол, Никита Кучеров, Брейден Пойнт и Люк Гленденинг. У«островитян» забрасывали Андерс Ли и Брок Нельсон.

После этой игры на счету Кучерова, оформившего также ассистентский дубль, стало 98 (37+61) очков в 58 матчах нынешнего регулярного чемпионата. В прошедшем матче он провёл на льду 22 минуты 31 секунду и заработал показатель полезности «+2».

29-летний российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 32 броска из 34. Его визави и соотечественник из «Айлендерс» Илья Сорокин сделал 19 сейвов.

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