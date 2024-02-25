Гол и ассистентский дубль Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Айлендерс»

В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2, прервавшей их трёхматчевую серию поражений.
В составе «молний» отличились Ник Пол, Никита Кучеров, Брейден Пойнт и Люк Гленденинг. У«островитян» забрасывали Андерс Ли и Брок Нельсон.
После этой игры на счету Кучерова, оформившего также ассистентский дубль, стало 98 (37+61) очков в 58 матчах нынешнего регулярного чемпионата. В прошедшем матче он провёл на льду 22 минуты 31 секунду и заработал показатель полезности «+2».
29-летний российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 32 броска из 34. Его визави и соотечественник из «Айлендерс» Илья Сорокин сделал 19 сейвов.
- 25 февраля 2024
-
00:37
-
00:00
- 24 февраля 2024
-
23:49
-
23:25
-
22:55
-
22:43
-
22:36
-
22:26
-
22:02
-
21:52
-
21:47
-
21:37
-
21:22
-
21:15
-
21:09
-
21:04
-
21:00
-
20:49
-
20:45
-
20:39
-
20:28
-
20:21
-
20:12
-
20:03
-
20:01
-
19:59
-
19:56
-
19:47
-
19:41
-
19:27
-
19:22
-
19:17
-
19:10
-
18:55
-
18:45