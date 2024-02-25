«Эдмонтон» пропустил шесть шайб и потерпел поражение в дерби с «Калгари»

В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Эдмонтоном» и «Калгари». Победу в «битве при Альберте» одержали «огоньки» со счётом 6:3.

Дублем в составе «Эдмонтона» отменился нападающий Зак Хайман. Капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид отметился двумя результативными передачами. Дублем в составе «Калгари» отметился защитник Ноа Ханифин. Он же отметился двумя результативными передачами. Отметим большое количество грубости и драк по ходу матча. Третью драку за «Ойлерз» провёл ветеран Кори Перри.

Это первая победа «Калгари» в дерби между этими командами в текущем сезоне. «Эдмонтон» потерпел третье поражение подряд.