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«Эдмонтон» пропустил шесть шайб и потерпел поражение в дерби с «Калгари»

«Эдмонтон» пропустил шесть шайб и потерпел поражение в дерби с «Калгари»
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В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Эдмонтоном» и «Калгари». Победу в «битве при Альберте» одержали «огоньки» со счётом 6:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 6
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Кадри (Дьюр, Ханифин) – 02:02     0:2 Поспишил (Зари, Пахал) – 09:11     0:3 Ханифин (Баклунд, Юбердо) – 15:53     1:3 Хайман (Макдэвид, Бушар) – 18:29 (pp)     2:3 Хайман (Драйзайтль, Макдэвид) – 24:34     2:4 Хант (Юбердо, Чюлингтон) – 31:47     2:5 Ханифин (Зари, Андерссон) – 34:09 (pp)     2:6 Коулман (Манджапане, Ханифин) – 52:51     3:6 Янмарк (Экхольм) – 56:16    

Дублем в составе «Эдмонтона» отменился нападающий Зак Хайман. Капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид отметился двумя результативными передачами. Дублем в составе «Калгари» отметился защитник Ноа Ханифин. Он же отметился двумя результативными передачами. Отметим большое количество грубости и драк по ходу матча. Третью драку за «Ойлерз» провёл ветеран Кори Перри.

Это первая победа «Калгари» в дерби между этими командами в текущем сезоне. «Эдмонтон» потерпел третье поражение подряд.

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