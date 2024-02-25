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Экс-директор «Трактора» назвал составляющие успеха для челябинцев в плей-офф КХЛ

Экс-директор «Трактора» назвал составляющие успеха для челябинцев в плей-офф КХЛ
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Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин назвал составляющие успеха для челябинцев в плей-офф КХЛ. В первом раунде челябинцы могут встретиться с «Салаватом Юлаевым» или «Ак Барсом». После 67 матчей «Трактор» занимает шестое место в таблице Восточной конференции КХЛ.

«Без разницы, на кого выходить – на Казань или на Уфу. Обе команды для «Трактора» не подарок. Нынешний «Салават Юлаев» – хорошая команда, умеет как атаковать, так обороняться, есть сильный вратарь. В «Ак Барсе» Александр Радулов, способный завести команду в нужный момент. Зинэтула Билялетдинов – наиопытнейший тренер, который много выиграл и многое знает о хоккее, ему известна система игры от обороны.

«Трактор» сможет пройти этих соперников за счёт сплочения команды, если она будет единым целым. Также за счёт поддержки болельщиков, которые вернулись на трибуны. Очень многое будет зависеть от вратаря, в плей-офф – на 80%. Составляющих много, в том числе удача. Если «Трактор» выйдет во второй раунд, это будет хорошее достижение и большой шаг вперёд», – цитирует Баландина «РБ Спорт».

Окончательный соперник «Трактора» по плей-офф определится в матчах «Автомобилиста» с «Локомотивом» и челябинцев с «Амуром».

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