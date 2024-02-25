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На Востоке определились две пары первого раунда Кубка Гагарина – 2024

Благодаря тому, что «Автомобилист» набрал очки в своём заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/2024 с ярославским «Локомотивом» (2:0), в Восточной конференции определились сразу две пары первого раунда Кубка Гагарина.

«Ак Барс» начнёт свой поход в плей-офф серией с екатеринбургским «Автомобилистом». Первые встречи пройдут на домашнем льду казанцев. Старт серии – 29 февраля.

Уфимский «Салават Юлаев» же получил в оппоненты челябинский «Трактор». Серия начнётся в столице Башкортостана также с 29 февраля.

Завтра, 26 февраля, «Металлург» и «Авангард» в очном противостоянии будут выявлять победителя Восточной конференции, который отправится на Дальний Восток к «Амуру». Команда, занявшая второе место на Востоке, сыграет с тольяттинской «Ладой».