Ротенберг опубликовал пост в честь шестилетия со дня завоевания Россией золота ОИ-2018

Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг поздравил болельщиков с памятной датой – ровно шесть лет назад в этот день сборная России выиграла золото Олимпиады-2018 в Пхёнчхане (Южная Корея), одолев в финале сборную Германии (4:3 ОТ).

«Вот уже шесть лет прошло, а в памяти тот день, как будто он был вчера. 25 февраля 2018 года сборная России выиграла олимпийское золото — впервые за 26 лет.

Воспоминания, эмоции, невероятное чувство эйфории от проделанной работы останутся с теми, кто участвовал в Олимпиаде-2018, навсегда! Я до сих пор во всех подробностях помню, сколько сил было затрачено на то, чтобы поехать в корейский Пхёнчхан, на подготовку команды, на то, чтобы продумать и проработать каждую деталь — ведь, как известно, в достижении успеха не бывает незначительных мелочей.

Всё было как в кино со счастливым концом. Броски Никиты Гусева, который перевёл матч в овертайм, и Кирилла Капризова, принесшего нам победу. Как наша команда, вся без исключения, на награждении хором пела гимн России, несмотря на запрет организаторов!

За всем этим стояла слаженная командная работа, долгий и круглосуточный труд многих людей!

Спасибо нашим игрокам, выигравшим золото, тренерскому штабу, докторам, массажистам, точильщикам, всем, кто входил в нашу делегацию!

Эта победа имеет колоссальное значение для нашего хоккея и для нашей страны. Думаю, только наши потомки смогут по-настоящему оценить силу и важность золота, добытого в Пхёнчхане!

Поздравляю наших болельщиков с памятным днём! Спасибо за Вашу поддержку. Мы вернёмся на международную арену и победим!» — гласит публикация Ротенберга в телеграм-канале.

Напомним, на том турнире Роман Ротенберг занимал должность руководителя штаба национальной команды и первого вице-президента Федерации хоккея России.